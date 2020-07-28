"Людям плюнули в лицо": российский политолог объяснил, почему в Хабаровске вспыхнули протесты

Как считает политолог, жители вышли на протесты, защищая чувство собственного достоинства.

Протесты в российском городе Хабаровске начались после того, как арестовали губернатора их края Сергея Фургала.

Как рассказал российский политолог Леонид Гозман в эфире "Апостроф TV", новый губернатор, Михаил Дегтярев, которого прислали власти, является "клоуном" и ведет себя с жителями Хабаровска, как оккупант. Дегтярев рассказывает, что, если вы будете себя хорошо вести, то никто вас не тронет.

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Поэтому, как считает политолог, жители вышли на протесты, защищая чувство собственного достоинства.

"Народ за чувство собственного достоинства. Людям плюнули в лицо. Просто абсолютно плюнули в лицо, и они сказали, нет, ребята, так не пойдет, с нами так нельзя. Вот. И это, конечно, совершенно замечательно. Это вызывает какое-то восхищение просто в разных городах России", - рассказал Гозман.

Кроме этого, он отметил, что в разных городах страны есть акции в поддержку Хабаровска, к примеру, в Москве и Владивостоке. И при этом нет митингов, которые за власть и против протестующих.

В российском Хабаровске проходят массовые акции в поддержку арестованного экс-губернатора Сергея Фургала и против назначения Михаила Дегтярева. В прошлую субботу на акцию вышли 95 тысяч участников, которые прошли протестной колонной по центральной улице Хабаровска.

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