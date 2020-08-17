Посол Беларуси в Словакии поддержал протесты сограждан

Будущее Беларуси дипломат видит в плюрализме политических партий.

Посол Беларуси в Словакии Игорь Лещеня поддержал протесты сограждан после президентских выборов.

Как сообщает Радио Свобода, он обнародовал видео, на котором выступает с критикой полицейского произвола против мирных демонстраций. Будущее Беларуси посол видит в плюрализме политических партий.

«Я солидарен с теми, кто вышел на мирные демонстрации на улицы белорусских городов, чтобы их голоса были услышаны», - заявил Лещеня.

Посла шокировало вмешательство органов безопасности, которые, по его мнению, оживили традиции советской службы безопасности НКВД в «толерантной европейской Беларуси 21 века».

Он выразил надежду, что будущее его страны будет строиться на уважении взглядов всех членов общества и на плюрализме политических партий.

«Белорусы это свое право выстрадали», - подчеркнул Лещеня.

Читайте такжеУкраина в ПАСЕ инициировала декларацию из-за событий в Беларуси

Протесты в Беларуси: хронология

9 августа в Беларуси прошли президентские выборы. В ЦИК обнародовали предварительные результаты. Так, за действующего президента Александра Лукашенко проголосовали 80,23% избирателей, за Светлану Тихановскую - 9,9%, за Анну Канопацкую - 1,68%, за Сергея Черечня - 1,13%, за Андрея Дмитриева - 1,04%, против всех - 6,02%.

9 августа вечером тысячи жителей Беларуси вышли на стихийные акции протеста, произошли столкновения с силовиками. В Минске сотрудники правоохранительных органов стреляли в протестующих резиновыми пулями.

В понедельник вечером протесты возобновились. Силовики в Минске вновь открыли огонь по людям. В МВД Беларуси подтвердили гибель одного из демонстрантов.

В последующие дни по всей Беларуси также проходили мирные акции протеста. Силовики жестоко разгоняли и проводили массовые задержания, избивая людей дубинками, применяя светошумовые гранаты и резиновые пули. На сегодня известно о двух погибших.

В ООН осудили насилие и нарушение прав человека в Беларуси, ряд стран призвала Минск остановить насилие.

16 августа оппозиция анонсировала проведение самого масштабного марша свободы в истории Беларуси. В свою очередь, власти устроили в центре Минска большой провластный митинг. По сообщениям очевидцев, на акцию «добровольно-принудительно» свозили бюджетников со всей страны.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Светлана Закелова