В Беларуси после разгона акций протеста пропали десятки людей – СМИ
На сегодня 76 человек числятся пропавшими после разгона уличных акций протеста в Беларуси и массовых задержаний протестующих.
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Об этом сообщает TUT.by, который запустил сервис по поиску людей, пропавших после участия в акциях.
Отмечается, что по некоторым из пропавших известно количество суток заключения, которые им дали, но место отбывания наказания неизвестно.
С некоторыми пропавшими ситуация хуже: о них ничего не знают ни родственники, ни волонтеры. Их фамилий нет ни среди списков осужденных, ни среди списков лиц, которые удерживаются в изоляторах.
Есть и случаи нетипичных задержаний. К примеру, директор музея из Гродненской области пропал после работы.
В то же время, по данным МВД, сегодня в изоляторах временного содержания территориальных ОВД Беларуси удерживались 122 человека.
Протесты в Беларуси: хронология событий
- 9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы.
- Согласно официальным данным ЦИК, Лукашенко набрал 80,1% голосов избирателей, его главный оппонент Светлана Тихановская - 10,1%, остальных трех кандидатов поддержали менее 2%.
- Тысячи несогласных с итогами выборов жителей Беларуси вышли на акции протеста, произошли столкновения с силовиками.
- С 9 августа, по данным МВД Беларуси, в разных городах страны были задержаны около 7 тысяч участников акций.
- Лукашенко неоднократно заявлял, что ситуацию в Беларуси расшатывают извне.
- Он провел телефонные разговоры с президентом РФ Владимиром Путиным. По их итогам в Кремле заверили в готовности предоставить «содействие в решении проблем» в Беларуси.
- 14 августа в Евросоюзе заявили о непризнании результатов президентских выборов в Беларуси и о начале работы над введением санкций за фальсификацию выборов и насилие в отношении протестующих.
- По данным правозащитников, минимум пять человек погибли в результате действий сотрудников силовых ведомств при разгонах уличных акций в Беларуси.
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