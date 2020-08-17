В Беларуси после разгона акций протеста пропали десятки людей – СМИ

О некоторых пропавших ничего не известно, их нет в списках задержанных.

На сегодня 76 человек числятся пропавшими после разгона уличных акций протеста в Беларуси и массовых задержаний протестующих.

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Об этом сообщает TUT.by, который запустил сервис по поиску людей, пропавших после участия в акциях.

Отмечается, что по некоторым из пропавших известно количество суток заключения, которые им дали, но место отбывания наказания неизвестно.

С некоторыми пропавшими ситуация хуже: о них ничего не знают ни родственники, ни волонтеры. Их фамилий нет ни среди списков осужденных, ни среди списков лиц, которые удерживаются в изоляторах.

Есть и случаи нетипичных задержаний. К примеру, директор музея из Гродненской области пропал после работы.

В то же время, по данным МВД, сегодня в изоляторах временного содержания территориальных ОВД Беларуси удерживались 122 человека.

Протесты в Беларуси: хронология событий

9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы.

Согласно официальным данным ЦИК, Лукашенко набрал 80,1% голосов избирателей, его главный оппонент Светлана Тихановская - 10,1%, остальных трех кандидатов поддержали менее 2%.

Тысячи несогласных с итогами выборов жителей Беларуси вышли на акции протеста, произошли столкновения с силовиками.

С 9 августа, по данным МВД Беларуси, в разных городах страны были задержаны около 7 тысяч участников акций.

Лукашенко неоднократно заявлял, что ситуацию в Беларуси расшатывают извне.

Он провел телефонные разговоры с президентом РФ Владимиром Путиным. По их итогам в Кремле заверили в готовности предоставить «содействие в решении проблем» в Беларуси.

14 августа в Евросоюзе заявили о непризнании результатов президентских выборов в Беларуси и о начале работы над введением санкций за фальсификацию выборов и насилие в отношении протестующих.

По данным правозащитников, минимум пять человек погибли в результате действий сотрудников силовых ведомств при разгонах уличных акций в Беларуси.

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Автор: Дмитрий Захаров