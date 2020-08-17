В ЕС отреагировали на жестокие действия силовиков относительно протестующих в Беларуси

В частности, в ЕС подчеркивают, что виновные в жестоком обращении с задержанными должны понести ответственность.

В Европейском Союзе заявляют, что ожидают тщательного расследования сообщений о жестоком обращении в Беларуси с задержанными протестующими.

Об этом говорится в заявлении вице-президента Европейской комиссии, высокого представителя Европейского Союза по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозепа Борреля, размещенном на сайте Европейской службы внешних связей.

"В связи все более шокирующими сообщениями о нечеловеческих условиях и обращении в местах содержания под стражей, Европейский Союз ожидает тщательного и прозрачного расследования всех обвинений относительно жестокого обращения для того, чтобы ответственные были привлечены к ответственности", - подчеркнул Боррель.

В то же время, делегация Евросоюза в Беларуси выразила белорусским властям свои соответствующие ожидания.

"Как было согласовано на недавней видеоконференции министров иностранных дел Евросоюза, ЕС работает над разработкой списков для введения санкций против лиц, ответственных за насилие, подавление мирных протестов и за фальсификацию результатов выборов", - заявил Боррель.

Также сообщается, что как было объявлено президентом Европейского Совета 19 августа председатели государств и правительств стран-членов ЕС обсудят ситуацию в Беларуси. В этой связи Боррель предоставит последнюю информацию лидерам ЕС о прогрессе по этим инициативам.

Боррель заявил, что 16 августа состоялось самое большое собрание граждан в современной белорусской истории.

"Сотни тысяч белорусов вышли на улицы по всей Беларуси для участия в марше свободы. Эти мирные демонстрации имеют четкие требования: освободить всех незаконно задержанных людей, преследовать в судебном порядке ответственных за жестокость полиции и провести новые президентские выборы", - отметил он.

Высокий представитель ЕС заявил, что только сама численность участников митингов четко свидетельствует, что белорусское население хочет перемен, и хочет их сейчас. В связи с этим он заверил, что ЕС поддерживает белорусский народ.

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Выборы и протест в Беларуси

9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы.

Согласно официальным данным ЦИК, Александр Лукашенко набрал 80,1% голосов избирателей, его главный оппонент Светлана Тихановская - 10,1%, остальных трех кандидатов поддержали менее 2%.

Тысячи жителей Беларуси, несогласных с итогами выборов, вышли на акции протеста, произошли столкновения с силовиками.

С 9 августа, по данным МВД Беларуси, в разных городах страны были задержаны около 7 тысяч участников акций. 13 августа вечером задержанных стали выпускать из изоляторов.

Лукашенко неоднократно заявлял, что ситуацию в Беларуси расшатывают извне. Он провел телефонные разговоры с президентом РФ Владимиром Путиным. По их итогам в Кремле выразили готовность предоставить "содействие в решении проблем" в Беларуси.

14 августа в Евросоюзе заявили о непризнании результатов президентских выборов в Беларуси и о начале работы над введением санкций за фальсификацию выборов и насилие в отношении протестующих.

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Автор: Виталий Саенко