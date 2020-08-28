Лукашенко уверен, что протесты в Беларуси уже идут на спад.
Об этом он заявил во время визита белорусского завода, передает ТАСС.
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"Вакханалия с протестами в Беларуси уже заканчивается, настало время заняться экономикой», – считает Лукашенко.
Он утверждает, что за свое мнение в Беларуси не начнут «ломать людей».
"Вот журналисты стоят. У них у половины может быть свое мнение, однако они уже не ходят по улицам и не достают страну в то время, как гусеницы хлопают за пределами», – сказал Лукашенко.
Лукашенко подчеркнул, что в этом случае у граждан должна быть «морально-политическая, психологическая поправка», обеспечивающая мирное и поступательное развитие экономики республики.
Протесты в Беларуси после выборов: хронология событий
- 9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы. По официальным данным ЦИК, за действующего президента Александра Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за его главного оппонента Светлану Тихановскую - 10,1%.
- Тысячи жителей Беларуси, не согласных с результатами выборов, вышли на акции протеста, произошли столкновения с силовиками. В первые дни протестов были задержаны тысячи людей, позже многим из них назначили админаресты.
- 19 августа лидеры стран-членов ЕС согласились применить санкции против Беларуси в ответ на фальсификацию результатов президентских выборов и применение насилия к протестующим. Также они заявили, что не признают результатов выборов президента Беларуси.
- Украина присоединилась к заявлению Европейского Союза по поводу ситуации, которая сложилась в Беларуси после выборов президента.
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