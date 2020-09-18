Белорусские протесты не антироссийские, но агрессивное вмешательство Москвы может сделать их такими.

Недели протестов из-за сфабрикованных выборов в Беларуси поставили Владимира Путина в трудное положение. Стоит ли ему поддержать Александра Лукашенко - отвратительного автократа, который потерял доверие большей части населения своей страны, но до сих пор может держать Минск на орбите Москвы? Или лучше поддержать смену власти и получить более легитимного лидера, который, учитывая культуру и историю Беларуси, все равно будет лоялен к России?

Читайте такжеНа учения в Беларусь приехали псковские десантники, воевавшие против Украины - СМИВсе указывает на то, что российский президент выбрал первый вариант. Это опасно для Европы и немудро со стороны самого Путина, - пишет Financial Times.

Протесты в Беларуси отличаются от прозападной революции в Украине, которая состоялась шесть лет назад. После нее Россия оккупировала Крым. Украинцы восстали против пророссийского президента Виктора Януковича, который честно победил на выборах, но узурпировал власть. Однако, толчком для революции стал отказ Януковича подписывать соглашение об ассоциации с Евросоюзом, которое многие украинцы считали серьезным шагом к сближению с Западом. Участники протестов обертывались флагами ЕС.

Белорусы выходят на улицы чтобы избавиться от "последнего диктатора в Европе". Они носят бело-красно-белые флаги Белорусской Республики 1918 года. Лидер оппозиции Светлана Тихановская уверяет, что протесты не нацелены за или против России или ЕС. Это "демократическая революция". Издание пишет, что в отличие от Украины, где "западная часть исторически благосклонна к Западу, а восточная - к России", большинство белорусов рассматривают россиян как друзей. Лидеры ЕС осудили Лукашенко за фальсификацию выборов, но не продемонстрировали желание искать геополитическую выгоду от ситуации.

Читайте такжеЛукашенко закрывает границы: какая ситуация на въезде в БеларусьПутин пытался держать дистанцию после белорусских выборов. Но по-сути теперь он встал на сторону Лукашенко. 27 августа он создал резерв сил полиции, которые будут отправлены в Беларусь, если "ситуация выйдет из-под контроля". На этой неделе он предложил Лукашенко 1,5 миллиардов долларов займа. Это не много, но хватит, чтобы "подкормить" экономику Минска. Появились также разговоры о конституционной реформе, которая теоретически может привести к проведению новых выборов. Но лидер России пообещал "помощь в сфере безопасности" и проведение совместных военных учений.

Во время четырехчасовых переговоров Путин, без сомнения, взыскал высокую цену с Лукашенко. Эксперты, которые следят за событиями в Беларуси, допускают, что речь может идти о создании так называемого "Союзного государства", построение которого уже давно застряло на месте. Или же о передаче под российский контроль еще большей части белорусских государственных дел.

Путин также считает, что его стране нужна большая буферная зона с Западом. И Беларусь, как и Украина, якобы к ней относятся. Он мог почувствовать, что изменения в Минске слишком рискованны. Устранение престарелого автократа в стране, столь близкой к России, создаст неоднозначную картинку.

Читайте такжеВ России говорят, что отводят своих силовиков от границы с БеларусьюОднако, его подход может вылезти боком. Если широкомасштабное подавление протестов со стороны Лукашенко приведет к еще большим потрясениям, Путин будет вынужден отправить свой полицейский "резерв" на помощь. Если он этого не сделает, то выставит себя слабым в регионе. Но такой шаг также подставляет Россию под еще большее количество санкций и дальнейшее ухудшение отношений с Западом.

Даже более мягкие сценарии будут контрпродуктивными. Вторжение Москвы в Украину в 2014 году усилило чувство украинской национальной идентичности и антироссийские настроения, как ничто другое за предыдущие 25 лет. Белорусы требуют право делать выбор во внутренней политике, а не разрыва с Россией. Если они почувствуют, что Путин загоняет их в ловушку авторитаризма, это все изменит. Протесты в Беларуси, которые были вовсе не о западной или восточной ориентации страны, приобретут именно такой характер.

Выборы и протесты в Беларуси: хронология

9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы. По официальным данным ЦИК, за действующего президента Александра Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за его главного оппонента Светлану Тихановську - 10,1%.

Тысячи жителей Беларуси, не согласных с результатами выборов, вышли на акции протеста, произошли столкновения с силовиками. В первые дни протестов были задержаны тысячи людей.

Лукашенко неоднократно заявлял, что ситуацию в Беларуси расшатывают извне, и договорился с президентом РФ Владимиром Путиным совместно реагировать "в случае обострения ситуации в части внешних угроз". 27 августа Путин допустил использование российских силовиков для подавления протестов в Беларуси.

В Евросоюзе заявили о непризнании результатов выборов и достигли соглашения применить санкции против белорусских чиновников в ответ на фальсификацию результатов голосования и применения насилия против протестующих.

15 сентября Верховная Рада Украины приняла заявление по событиям в Беларуси. Нардепы назвали выборы нечестными, осудили репрессии и поддержали введение Евросоюзом санкций против белорусских чиновников.

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Перевод: Лесь Дымань