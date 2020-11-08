Задерживали людей в основном в Минске, а также в некоторых других городах, в частности в Витебске, Гродно, Гомеле, Березе, Пинске, Жлобине, Бобруйске, Ляховичах, Могилеве.

Число задержанных в Беларуси участников протестных акций превысило 520 человек.

Читайте такжеМарш народовластия в Беларуси: правозащитники сообщают о массовых задержаниях (фоторепортаж)Об этом сообщает TUT.by со ссылкой на правозащитный центр «Вясна».

Задерживали людей в основном в Минске, а также в некоторых других городах, в том числе Витебске, Гродно, Гомеле, Березе, Пинске, Жлобине, Бобруйске, Ляховичах, Могилеве.

Отмечается, что в Минске некоторых задержанных, которых доставили в Советсткое РУВД, держали во внутреннем дворике. Люди держали руки или за спиной, или поднятыми вверх.

Во время протестных акций в Минске в воскресенье также были задержаны известные белорусские спортсмены - серебряный призер Олимпийских игр 2008 года в десятиборье Андрей Кравченко и многократный чемпион Беларуси по кикбоксингу и тайскому боксу Иван Ганин. Люди в черной одежде без опознавательных знаков просто достали спортсменов из машин на стоянке недалеко от Национальной школы красоты.

До начала воскресной акции протеста в Минск было стянуто военную и специальную технику. Силовики окружили центральные площади белорусской столицы и некоторые і другие объекты.

Протесты в Беларуси: что известно

9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы. Согласно официальным данным ЦИК, за Александра Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за его главного оппонента Светлану Тихановскую - 10,1%.

После объявления результатов выборов страну охватили акции протеста. Силовики задерживают участников митингов и применяют к ним силу, открывают политически мотивированные дела против оппозиционеров.

В Евросоюзе не признали результаты выборов и ввели санкции против белорусских чиновников, ответственных за фальсификацию результатов голосования и применение насилия против несогласных.

23 сентября в Минске состоялась тайная инаугурация Лукашенко.

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Автор: Тамара Отовская