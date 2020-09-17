Участники протестов в Беларуси против президента Александра Лукашенко рассчитывают победить благодаря тактике изматывания противника, а также экономическому кризису, что наметился.
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Об этом рассказал в эфире телеканала "Украина 24" лидер белорусского движения "За свободу" Юрий Губаревич.
На вопрос, почему белорусская оппозиция, несмотря на многотысячные демонстрации, не решается брать власть в стране, Губаревич ответил:
"Воля большинства белорусского народа, что диктатор должен уйти, а вопрос методов - это уже совсем другое. Лукашенко готов к силовому противостоянию. Как показали первые дни после президентских выборов, он готов просто убивать, калечить, насиловать граждан Беларуси силами своих спецслужб. Силовое противостояние было бы для него самым простым решением проблемы".
Оппозиционер отметил, что люди в Беларуси предпочитают тактику изматывания. По его словам, она постепенно дает свои плоды:
"Постепенно от Александра Лукашенко отворачиваются все страны, которые окружают Беларусь, за исключением России, которая ищет свою выгоду из сложившейся ситуации... Экономика Беларуси, которую создал режим, не может быть настолько сильной и автономной, чтобы вынести противостояние с собственным обществом. Достаточно серьезный экономический кризис в Беларуси уже намечен. Он приведет к выходу на улицы дополнительных слоев общества, которые сегодня еще не настолько заинтересованы в политической повестке дня, но, безусловно, не смогут обойти экономическую, когда не станет что кушать".
Что происходит в Беларуси: Хроника протестов
- 9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы.
- Согласно официальным данным ЦИК, Лукашенко набрал 80,1% голосов избирателей, его основной оппонент Тихановская - 10,1%, остальных трех кандидатов поддержали менее 2%.
- Тысячи жителей Беларуси, несогласных с итогами выборов, вышли на акции протеста, произошли столкновения с силовиками.
- В первые дни участников акций жестоко разогнал милицейский спецназ, тысячи людей задержали, многих из них во время задержания и в СИЗО сильно били.
- Европейский Союз не признал результатов выборов президента Беларуси и считает Лукашенко нелегитимным президентом.
- 16 августа в Минске состоялся самый масштабный в истории Беларуси Марш за свободу. На улицы вышли сотни тысяч человек. Масштабные акции в выходные дни стали своеобразной традицией.
- 17 августа предприятия по всей Беларуси начали забастовки.
- Действующий президент Лукашенко перед работниками МКЗТ заявил: "пока вы меня не убьете, других выборов не будет".
- Белорусская оппозиция создала Координационный совет, цель которого - обеспечить транзит власти.
- Министр обороны Беларуси Виктор Хренин заявил, что может привлечь армию для разгона протестующих.
- В ЕС начали готовить санкции против белорусских чиновников. Латвия, Литва и Эстония уже запретили въезд 30 гражданам Беларуси. Среди них - президент страны Александр Лукашенко.
- 13 сентября во время массовых акций по всей Беларуси силовики снова жестоко задерживали протестующих. Силу применяли даже к женщинам.
- 15 сентября Верховная Рада Украины приняла заявление относительно событий в Беларуси. Нардепы назвали выборы нечестными, осудили репрессии и поддержали введение Евросоюзом санкций против белорусских чиновников.
- 17 сентября Европарламент не признал победу Лукашенко на выборах и признал Координационный совет белорусской оппозиции временным представительным органом белорусов.
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