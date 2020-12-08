В Армении возобновились акции протеста. Сегодня в полдень истек ультиматум, который в субботу оппозиция объявила премьеру Николу Пашиняну.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
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Граждане требуют его отставки из-за поражения в войне с Азербайджаном за Нагорный Карабах. Протестующие собрались в центре Еревана пытаются перекрыть движение транспорта.
Начались первые задержания.
Протесты в Армении длятся уже месяц после подписания мирного договора, по которому большая часть Нагорного Карабаха отошла Азербайджану. Противники Пашиняна убеждены, что это – на совести главы правительства. Тот говорит, что другого выхода не было.
Война в Нагорном Карабахе: что известно
- Утром 27 сентября Армения и Азербайджан начали боевые действия в районе Нагорного Карабаха. Стороны обвинили друг друга во взаимных обстрелах, в результате которых есть погибшие. В Армении и непризнанной республике Нагорный Карабах объявлено военное положение и всеобщая мобилизация.
- Азербайджан ввел военное положение с 28 сентября.
- Совет Безопасности ООН призвал Армению и Азербайджан немедленно прекратить боевые действия.
- В ночь на 10 ноября Армения, Азербайджан и Россия подписали соглашение о прекращении войны в Нагорном Карабахе. По условиям соглашения, в зоне конфликта будут размещены российские миротворцы.
- Позже в СМИ появился полный текст соглашения между Азербайджаном, Арменией и Россией о прекращении войны в Нагорном Карабахе.
Нагорный Карабах: история конфликта
Нагорно-Карабахская автономная область, входившая в состав Азербайджанской ССР, провозгласила независимость в сентябре 1991 года. Азербайджан не признал автономию НКР. Согласно административно-территориальному делению республики, территория, которую контролирует НКР, является частью Азербайджана. Международное сообщество не признало референдум.
В 1991-1994 годах в районе развернулись полномасштабные военные действия. Армения поддержала Нагорный Карабах в конфликте с Азербайджаном. В 1994 году между Арменией и НКР с одной стороны и Азербайджаном с другой был заключен Бишкекский протокол о прекращении огня. Однако у линии соприкосновения продолжились вооруженные конфликты.
В апреле 2016 года ситуация обострилась, когда Азербайджан и Армения обвинили друг друга в нарушении перемирия. Тогда в результате стрельбы на границе погибли по меньшей мере несколько десятков человек.
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