Протесты в Армении длятся уже месяц после подписания мирного договора, по которому большая часть Нагорного Карабаха отошла Азербайджану.

В Армении возобновились акции протеста. Сегодня в полдень истек ультиматум, который в субботу оппозиция объявила премьеру Николу Пашиняну.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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Граждане требуют его отставки из-за поражения в войне с Азербайджаном за Нагорный Карабах. Протестующие собрались в центре Еревана пытаются перекрыть движение транспорта.

Начались первые задержания.

Протесты в Армении длятся уже месяц после подписания мирного договора, по которому большая часть Нагорного Карабаха отошла Азербайджану. Противники Пашиняна убеждены, что это – на совести главы правительства. Тот говорит, что другого выхода не было.

Война в Нагорном Карабахе: что известно

Нагорно-Карабахская автономная область, входившая в состав Азербайджанской ССР, провозгласила независимость в сентябре 1991 года. Азербайджан не признал автономию НКР. Согласно административно-территориальному делению республики, территория, которую контролирует НКР, является частью Азербайджана. Международное сообщество не признало референдум.

В 1991-1994 годах в районе развернулись полномасштабные военные действия. Армения поддержала Нагорный Карабах в конфликте с Азербайджаном. В 1994 году между Арменией и НКР с одной стороны и Азербайджаном с другой был заключен Бишкекский протокол о прекращении огня. Однако у линии соприкосновения продолжились вооруженные конфликты.

В апреле 2016 года ситуация обострилась, когда Азербайджан и Армения обвинили друг друга в нарушении перемирия. Тогда в результате стрельбы на границе погибли по меньшей мере несколько десятков человек.

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Автор: УНИАН