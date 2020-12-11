Накануне страну всколыхнули акции протеста. Граждане добрались даже до здания министерства внутренних дел.

Министр внутренних дел Албании Сандер Льешай подал в отставку после убийства нарушителя карантина сотрудником полиции.

Об этом сообщает Reuters.

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На фоне резонансного дела в столице вспыхнули протесты. Чтобы расчистить территорию вокруг МВД к гражданам применили слезоточивый газ и водометы.

25-летнего Клодиана Рашу убили во время задержания. Парень нарушил комендантский час, введенный в стране для противодействия распространению коронавируса.

Сначала полицейские говорили, что нарушитель проигнорировал требование остановиться и что у него было оружие, но вскоре это опровергли, заявив, что убитый был безоружен.

На фоне протестов глава МВД Сандер Льешай покинул кресло.

"Я решил уйти в отставку с поста министра внутренних дел Республики Албании", – сказал он.

Накануне, чтобы успокоить протестующих, премьер Албании Эди Рама пообещал осудить убийцу 25-летнего парня и раскритиковал силовой разгон митингующих в Тиране.

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Автор: Яна Ставская