Министр внутренних дел Албании Сандер Льешай подал в отставку после убийства нарушителя карантина сотрудником полиции.
Об этом сообщает Reuters.
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На фоне резонансного дела в столице вспыхнули протесты. Чтобы расчистить территорию вокруг МВД к гражданам применили слезоточивый газ и водометы.
25-летнего Клодиана Рашу убили во время задержания. Парень нарушил комендантский час, введенный в стране для противодействия распространению коронавируса.
Сначала полицейские говорили, что нарушитель проигнорировал требование остановиться и что у него было оружие, но вскоре это опровергли, заявив, что убитый был безоружен.
На фоне протестов глава МВД Сандер Льешай покинул кресло.
"Я решил уйти в отставку с поста министра внутренних дел Республики Албании", – сказал он.
Накануне, чтобы успокоить протестующих, премьер Албании Эди Рама пообещал осудить убийцу 25-летнего парня и раскритиковал силовой разгон митингующих в Тиране.
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