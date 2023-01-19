По словам политика, Украину "стараются использовать против Беларуси".

Александр Лукашенко провел встречу с министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым. В ходе переговоров он заявил, что Украина приятно удивляет, потому что не ведется на провокации против Беларуси.

"Попытки задушить нас – Россию и Беларусь – провалились", - заявил самопровозглашенный президент Беларуси на обнародованном видео.

Кроме того, Лукашенко заявил, что Украину "стараются использовать против Беларуси".

Видео дня

"Но что меня удивляет и приятно удивляет, так это то, что Украина сдерживается, не делает никаких провокаций против Беларуси, хотя активно подталкивают наши западные соседи, сами знаете кто", - отметил беларусский диктатор.

Позициия Беларуси по войне против Украины - что известно

Официальный Минск с первых дней полномасштабного вторжения российской армии в Украину поддерживает убийств мирных украинцев. Беларусь предоставила России свою территорию для наступления и удары по украинским городам.

По состоянию на 28 декабря 2022 года в Беларуси находилось более 10 тысяч российских солдат.

5 января 2023 года беларусское минобороны анонсировало проведение летно-тактических авиационных учений с Россией, а уже 9 января Москва перебросила еще один эшелон с техникой и личным составом в Беларусь.

13 января стало известно, что Минск привел в готовность подразделения артиллеристов якобы в рамках боевого слаживания совместной с Россией группировки войск.

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