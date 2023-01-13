В Минобороны РБ заявили, что артиллеристы готовы к выполнению "задач по предназначению".

Беларусь привела в готовность подразделения артиллеристов. Решение приняли в рамках боевого слаживания совместной с Россией группировки войск.

В Минобороны Беларуси заявили, что артиллеристы готовы к выполнению "задач по предназначению".

"Сегодня в рамках проведения совместных мероприятий боевого слаживания региональной группировки войск (сил) Беларуси и России, артиллерийские подразделения 11-й отдельной механизированной бригады приводятся в готовность к выполнению задач по предназначению", - указывается в сообщении.

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Военные учения в Беларуси: что происходит

Как сообщал УНИАН, РФ и Беларусь регулярно проводят совместные военные учения. Уже больше года российские войска непрерывно находятся на белоруской территории. По состоянию на 28 декабря 2022 года в Беларуси пребывало более 10 тысяч российских солдат.

5 января Министерство обороны Беларуси анонсировало проведение совместных с Россией летно-тактических авиационных учений.

9 января Россия перебросила в Беларусь еще один эшелон с техникой и личным составом ВС РФ.

Военный эксперт Олег Жданов 12 января прокомментировал новые военные учения России и Беларуси. Он считает, что РФ нашла еще один способ, как держать Украину в напряжении и отвлекать наших военных на северную границу.

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