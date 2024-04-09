София опасается российских диверсий на предприятиях.

Коррупция в Болгарии остается главной возможностью для вмешательства России. Премьер-министр страны Николай Деньков заявил, что это способствует развалу правящей коалиции.

Болгарский политик, который покидает свой пост, заявил в интервью Financial Times, что его кабинету министров не удалось искоренить коррупцию и глубоко укоренившиеся связи с Москвой.

"Большая часть российского влияния в прошлом, например, в энергетическом секторе, происходила через коррупцию", - сказал Денков, имея в виду энергетические сделки, заключенные предыдущими правительствами, от которых выиграл российский энергетический гигант "Газпром".

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Среди сделок, заключенных Борисовым во время его правления, был трубопровод под названием TurkStream, который, по словам Денькова и других болгарских политиков, был выгоден "Газпрому". Борисов утверждает, что трубопровод не наносит ущерба болгарским интересам.

Аналитики говорят, что краха правительства следовало ожидать, учитывая нежелание партии Борисова поддержать глубокие изменения в аппарате безопасности и наделение прокуроров полномочиями по борьбе с коррупцией и мошенничеством.

Денков обвинил "Герб" в том, что тот позволил себе поддаться влиянию местного олигарха Деляна Певски, который вступил в оппозиционную партию, центристское Движение за права и свободы, и стал одним из ее лидеров.

Певски, владеющий обширной группой компаний в сфере СМИ, строительства и табачной промышленности, в 2021 году попал под санкции США за его "обширную роль в коррупции в Болгарии". Великобритания последовала их примеру в 2023 году, заявив, что Певски "был вовлечен в попытки установить контроль над ключевыми институтами и секторами болгарского общества посредством взяточничества и использования своей медиа-империи". По словам Денкова, медиамагнат, ставший политиком, имел "сильное влияние на Герб".

MRF заявила, что обвинения в том, что партия или Певски продвигают российские интересы, "абсолютно ложны", и назвала их "спекуляциями и попытками манипулирования со стороны неудачливых политиков".

Борисов решительно отвергает любые обвинения в коррупции со стороны своих коллег-политиков и был освобожден без предъявления обвинений два года назад после расследования предполагаемой коррупции. В прошлом месяце он заявил, что его партнеры по коалиции хотят лишь получить большую власть и занимаются "наглым злоупотреблением справедливыми общественными ожиданиями".

Президент Румен Радев назначил временную администрацию, которую возглавит главный аудитор страны Димитар Главчев, и назначил дату выборов на 9 июня, чтобы приурочить их к голосованию в Европейский парламент.

Болгария является крупным производителем боеприпасов советского образца, используемых армией Украины в борьбе с полномасштабным вторжением России. София опасается российских диверсий на предприятиях, хотя и планирует дальнейшее увеличение объемов производства.

По словам Денкова, болгарские производители оружия уже работают на полную мощность, и, несмотря на политическую неопределенность, ситуация не должна измениться. Он также призвал партнеров по ЕС наращивать собственное производство.

Влияние России на Болгарию - последние новости

Euractiv сообщило, что Болгария станет основным маршрутом импорта российского газа в ЕС в 2025 году в связи с ожидаемым прекращением транзита российского газа через Украину в конце этого года.

Позже это эе издание сообщило, что Кремль через российские и белорусские компании полностью контролировал строительство газопровода в обход Украины под названием "Турецкий поток" через Болгарию в 2019-2021 годах, несмотря на заявления тогдашнего премьер-министра Бойко Борисова о том, что проект находится под контролем болгарского правительства.

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