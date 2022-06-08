Злонамеренные иностранные деятели из Китая, Ирана, России пытаются увеличить внутренние разногласия и ослабить фокус, и позиции США на международной арене.

В следующие полгода в США ожидается повышенный уровень террористических угроз.

Об этом говорится в новом бюллетене внутренних угроз, которое обнародовало Министерство внутренней безопасности США, пишет Голос Америки.

Отчет выдан после нескольких смертоносных стрельб в США.

"Недавние акты насилия в общинах в стране трагически продемонстрировали, что страна остается в повышенном среде угроз и мы ожидаем, что среда станет более динамичным в следующие месяцы", - заявил министр внутренней безопасности США Алехандро Майоркас. Он указал на угрозу вероятного увеличения насилия и террористических нападений за дезинформацию, теории заговора, а также на фоне важных событий в США, как выборы и ожидание решения Верховного суда в отношении абортов.

Ситуацией пытаются воспользоваться иностранные противники, говорится в отчете.

"Злонамеренные иностранные деятели из Китая, Ирана, России и другие пытаются увеличить внутренние разногласия и ослабить фокус, и позиции США на международной арене", - говорится в сообщении.

В Министерстве указывают на попытки использовать российскую войну в Украине для угроз внутри США. В частности указывается на призывы так называемой "киберармии Малагем", которая поддерживает Аль-Каиду, и в апреле 2022 года призвала своих сторонников ехать в Украину, чтобы научиться использовать оружие для нападений на Запад.

В отчете также отмечается, что Россия и другие деятели распространяют теории заговора, приписывая США ответственность за российско-украинский кризис и заявляя о якобы существовании поддержки со стороны США биологических лабораторий и лабораторий по разработке оружия за рубежом.

"Некоторые из этих лиц использовали эти теории заговора, чтобы оправдать призывы к насилию против должностных лиц США и учреждений", - говорится в отчете.

Ранее в Министерстве обороны РФ вновь озвучили свои пропагандистские заявления о якобы разработке в Украине американскими военными тайного "биологического оружия". По словам оккупантов американцам помогали фармацевтические компании Pfizer и Moderna.

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