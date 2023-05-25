Возгорание быстро ликвидировали, сработали соответствующие системы.

Странный дым в здании Минобороны в Москве вчера вечером появился из-за того, что вспыхнули фидеры (кабельные питающие линии) Национального центра управления обороной государства (НЦУОГ).

Источник ВЧК-ОГПУ рассказал, что из-за этого в районе стоял и резкий, неприятный запах. Возгорание быстро ликвидировали, сработали соответствующие системы. Масштаб повреждений устанавливается.

"Пожар очень своевременный. Как неоднократно рассказывал ВЧК-ОГПУ, сейчас ведется расследование о масштабных хищениях при строительстве НЦУОГ (один из главных проектов Шойгу). И сейчас объяснить почему за десятки млрд рублей получился обычный офис, в котором все эти системы Управления не работают, можно пожаром фидеров", - сказано в материале.

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Пожар в здании Минобороны РФ - детали

Ночью в Москве дымилось здание Министерства обороны РФ. Местные жители сообщили о дыме возле здания на Фрунзенской набережной и "едком запахе пластика". Особенно отчетливо запах почувствовали жители ближайших домов. В то же время в МЧС факт возгорания не подтвердили. Там утверждают, что пожара якобы не было.

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