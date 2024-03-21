Юридическая работа находится на ранней стадии.

Европейская комиссия активно ищет пути для обхода статьи договора ЕС, которая запрещает закупку оружия из общего бюджета. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на источники.

Сейчас страны-члены ЕС финансируют поставки оружия Украине через Европейский фонд мира, созданный в обход статьи 41(2), которая запрещает финансировать "операции, имеющие военные или оборонные последствия". Для его пополнения они вынуждены каждый раз вести совместные переговоры.

Еврокомиссия предложила юридической рабочей группе пересмотреть ключевое положение статьи. Споры ведутся вокруг вопроса о том, применяется ли эта статья только к военным операциям ЕС.

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Журналисты отмечают, что юридическая работа находится только на ранней стадии, это не значит, что вопрос решится. Кроме того, страны-члены ЕС могут обратиться в суд, если посчитают это нарушением договора.

Помощь Украине от ЕС: последние новости

Напомним, что ранее Европейский Союз нашел законный способ, который позволит использовать замороженные российские активы для военной помощи Украине.

Также Еврокомиссия выплатила Украине первый транш макрофинансовой бюджетной поддержки на сумму 4,5 миллиарда евро.

А недавно министры сельского хозяйства пяти стран призвали Европейскую комиссию запретить импорт зерна из России и Беларуси.

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