Анклав полностью зависит от Израиля и помощи международных доноров.

Решение Израиля ввести блокаду Сектора Газа будет иметь "катастрофические" последствия внутри палестинского анклава.

Об этом заявил аналитик Sky News по вопросам обороны и безопасности Майкл Кларк. Он напомнил, что израильтяне вышли из Газы в 2005 году.

"Они завоевали его (анклав - УНИАН) в 1967 году. Там были израильские поселения. Они (израильтяне - УНИАН) разобрали поселение очень театрально и в одностороннем порядке отошли... чтобы увидеть, смогут ли они (палестинцы - УНИАН), создать лучшую ситуацию", - сказал Кларк.

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В то же время израильтяне все это время сохраняли контроль над Газой, воздушным пространством и территориальными водами анклава у побережья. Они также контролируют все снабжение Газы электроэнергией, продовольствием и водой.

"И поэтому у них есть возможность полностью его закрыть, что они сейчас сделают. Сектор Газа годами поддерживался благодаря помощи от ООН, гуманитарной помощи от ЕС и таких государств, как Катар, которые специально вкладывали деньги в гуманитарные проекты. Поэтому именно их деньги удерживают газа. Я имею в виду, что Газа нежизнеспособна ни в каком другом смысле, кроме иностранной помощи. Поэтому ее можно полностью изолировать, и это повлечет огромные страдания", - отметил эксперт.

Кларк предсказывает, что изоляция Газы станет "первым выстрелом Израиля" на пути к освобождению своих заложников".

Блокада Сектора Газа

Ранее в понедельник стало известно, что Израиль за 48 часов мобилизовал около 300 000 резервистов для предстоящей наземной операции в Газе. Это самая большая мобилизация в истории Израиля за такой короткий период.

Министр обороны Израиля Йоав Галант отдал приказ отдал приказ о полной блокаде Газы: не будет поставок продуктов и энергии.

"Я приказал полностью осадить Сектор Газа. Не будет ни электричества, ни еды, ни топлива, все будет закрыто. Мы боремся с людьми-животными и действуем соответственно", - сказал он сегодня после заседания Южного командования ЦАХАЛ в Беэр-Шеве.

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