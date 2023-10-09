Спикер Путина сказал, что есть связь между событиями в Израиле и Украине.

Россия надеется, что западные страны уменьшат поддержку Украины из-за боевых действий в Израиле.

Об этом заявил пресс-секретарь российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков, передают пропагандистские СМИ.

"Мы неоднократно говорили, что процесс накачки "киевского режима" вооружениями с фактологической, эмоциональной, финансовой, технологической точек зрения так или иначе возьмет тенденцию к снижению. Это неизбежно произойдет, потому что технические возможности имеют свой предел, деньги имеют свойство заканчиваться, возникают новые потребности для того, куда направлять средства", – заявил спикер Кремля.

По его словам, ситуация с поддержкой Западом Киева якобы не связана с событиями в Израиле. Также Песков добавил, что в "зоне спецоперации все идет по плану", а "ситуация в Израиле – это совсем другие события".

ХАМАС атакует Израиль - что известно о боевых действиях

Как сообщал УНИАН, утром 7 октября члены ХАМАС совершили массированный удар по Израилю. Затем боевики ворвались на территорию государства, захватывали ее землю убивали людей и брали заложников. В результате вторжения погибли сотни людей, уже подтверждена гибель двух граждан Украины. В украинском Министерстве иностранных дел сообщили, что есть информация о возможной гибели в Израиле еще нескольких наших земляков.

Некоторые эксперты считают, что нападение на Израиль, который является союзником США, может быть связано с полномасштабной войной РФ против Украины. Стоит отметить, что Штаты помогают Киеву противостоять агрессии России, а теперь также пообещали активно помогать Израилю бороться с ХАМАСом.

Госсекретарь Штатов Энтони Блинкен уже заявил, что нападение ХАМАС на Израиль не связано с сосредоточением внимания западных государств на ситуации в нашей стране.

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