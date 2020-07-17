В США женщина хочет засудить копа, который застрелил ее мужа, когда тот пытался совершить самоубийство

Вдова говорит, что полиция Коллиервилля нарушила гражданские права ее мужа и применила чрезмерную силу.

Вдова мужчины из города Коллиервилль, штат Теннесси, которого в прошлом году полицейские застрелили возле его дома, подала иск в суд против города и одного из копов.

Сначала подали иск в суд штата, но затем его передали в федеральный суд, сообщает WMC 5.

Вдова Элис Хоул заявила, что полиция нарушила гражданские права ее мужа и применила чрезмерную силу, когда они противостояли ему.

3 июня 2019 года Элис Хоул вызвала полицию, поскольку ее муж Дэвид взял ружье и заявил, что наложит на себя руки. Суицидальные наклонности обнаружили у Дэвида на фоне депрессии, когда он перестал пить назначенные ему лекарства.

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Когда прибыли офицеры, они обнаружили 59-летнего мужчину на его заднем дворе.

«После неоднократных требований, чтобы мужчина бросил оружие, один из офицеров открыл огонь, убив его», — заявил представитель Бюро расследований штата Теннесси Кайли Макалистер.

Элис говорит, что ее муж никому не угрожал, кроме как самому себе. В иске она указывает, что полицейский потребовал от Дэвида бросить ружье, а менее чем за 4 секунды выстрелил в него.

«Человек был на своем заднем дворе. Он был самоубийцей. Ему нужна была помощь, но вместо этого пришла Голгофа (холм, на котором распяли Иисуса Христа - УНИАН)», — сказала адвокат женщины.

Как сообщал ранее УНИАН, в городе Атланта (штат Джорджия, США) полицейский застрелил 27-летнего темнокожего Рейшарда Брукса. Инцидент привел к новой волне протестов активистов движения BlackLivesMatter. В городе возник пожар, полиция задержала несколько десятков человек.

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