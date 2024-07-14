Делом будет заниматься ФБР.

Президент США Джо Байден прокомментировал стрельбу во время выступления экс-главы государства и его главного оппонента на выборах Дональда Трампа. Политик осудил атаку и подчеркнул, что "в Америке нет места такому насилию".

"Меня проинформировали о стрельбе на митинге Дональда Трампа в Пенсильвании, я рад слышать, что он в безопасности и чувствует себя хорошо. Я молюсь за него и его семью, а также за всех, кто был на митинге, поскольку мы ждем дополнительной информации", - отметил он в сети Х.

Кроме того, президент и первая леди выразили благодарность Секретной службе за то, что Трампа доставили в безопасное место во время инцидента. Байден добавил, что теперь американцы должны объединиться как одна нация, чтобы осудить это.

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Как пишет The Associated Press, ведущим правоохранительным органом в расследовании покушения будет ФБР. Ведомство также будет сотрудничать с Секретной службой, местными и государственными правоохранителями.

По словам генерального прокурора Меррика Гарланда, Федеральное агентство Министерства юстиции США, прокуратура Западного округа Пенсильвании и отдел национальной безопасности Министерства юстиции также проводят расследование.

Стрельба на выступлении Трампа

Как сообщал УНИАН, в эти сутки во время выступления кандидата в президенты Дональда Трампа в Пенсильвании прозвучали выстрелы. Политик упал на землю во время произнесения речи. Его быстро окружила вооруженная охрана, и он лежал около минуты. Затем Трамп поднялся на ноги и покинул мероприятие. На его ухе была видна кровь.

В правоохранительных кругах растет беспокойство, что это могло быть серьезное покушение на жизнь Трампа.

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