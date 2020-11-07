Гоночное авто специально оборудовано для перевозки донорских органов, плазмы или вакцин и преступников на нем не преследуют.

Итальянские полицейские промчались на гоночном "Ламборгини" с поразительной скоростью, чтобы доставить почку для трансплантации.

Об этом рассказывается в сюжете ТСН.

Донорский орган нашелся в больнице северного города Падуя, но тамошняя власть сама не успевала вовремя доставить ее в Рим и обратилась за помощью к правоохранителям. Те промчались полтысячи километров за чуть более чем два часа, хотя обычно дорога занимает не менее шести. Ехали со скоростью 230 километров в час и успели вовремя доставить почку в больницу.

Журналистам копы рассказали, что гоночное авто специально оборудовано для перевозки донорских органов, плазмы или вакцин и преступников на нем не преследуют.

Вас также могут заинтересовать новости

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Олег Давыгора