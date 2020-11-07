Итальянские полицейские промчались на гоночном "Ламборгини" с поразительной скоростью, чтобы доставить почку для трансплантации.
Об этом рассказывается в сюжете ТСН.
Донорский орган нашелся в больнице северного города Падуя, но тамошняя власть сама не успевала вовремя доставить ее в Рим и обратилась за помощью к правоохранителям. Те промчались полтысячи километров за чуть более чем два часа, хотя обычно дорога занимает не менее шести. Ехали со скоростью 230 километров в час и успели вовремя доставить почку в больницу.
Журналистам копы рассказали, что гоночное авто специально оборудовано для перевозки донорских органов, плазмы или вакцин и преступников на нем не преследуют.
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