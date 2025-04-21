Вряд ли представители администрации США боятся войны и поэтому не спешат с визитом в Украину, считает Александр Мотыль.

Президент США Дональд Трамп и вице-президент Джей Ди Вэнс в ближайшее время не откликнутся на приглашение президента Украины Владимира Зеленского приехать в Украину, и причина не в том, что они боятся ехать туда, где идет война. Об этом в авторской статье для The Hill пишет профессор политологии в Университете Рутгерса в Ньюарке, специалист по вопросам Украины, России и СССР Александр Мотыль.

"Оба бесстрашны или по крайней мере делают вид. Война не может их напугать. На стороне президента Трампа даже Бог, который якобы спас его от покушения на убийство", - иронизирует автор.

Он напомнил, что Зеленский сначала косвенно пригласил их обоих в Украину 28 февраля во время своего визита в Вашингтон, переросшего в ссору, а затем повторил свое приглашение в программе "60 минут".

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По мнению Мотыля, есть три причины, которые сдерживают Трампа и Вэнса от визита в Украину, и первая причина - дискомфорт.

Жизнь в Мар-а-Лаго или Trump Tower может испортить человека, пишет он. И хотя Вэнс в детстве, возможно, испытал трудности, когда жил в Аппалачах, те времена давно остались позади, и сейчас он предпочитает общаться с богатыми и влиятельными, а не с "селюками", считает аналитик.

"Гораздо лучше и безопаснее критиковать украинцев и лить крокодиловы слезы по поводу "ошибок" России - вроде обстрела центра Сум на Вербное воскресенье, не выходя из Белого дома", - написал он.

Вторая причина, по мнению профессора, - это отвращение к Украине и к Зеленскому.

"Украина не имеет "карт" и сама виновата, что стала жертвой вторжения. Ее люди неудачники, а значит, не стоят визита великих лидеров Америки", - пишет он.

Также, по его словам, и Трамп, и Вэнс ненавидят Зеленского якобы из-за того, что тот отказался сотрудничать по делу с Хантером Байденом, но скорее причина этой ненависти в уверенности украинского президента в том, что он лучше понимает Украину, чем они, и не боится об этом говорить.

"Это же просто актер, "диктатор", который надеется обрести легитимность, демонстрируя Трампу и Вэнсу ошибочно убитых "людей, гражданских, воинов, больницы, церкви, уничтоженных или погибших детей", - пишет автор колонки.

Последняя причина, по мнению Мотыля, - это внутреннее беспокойство. Как отметил он, Трамп и Вэнс достаточно знакомы с христианством, в том числе и десятью заповедями, и одна из них касается убийства.

"Хотя их чувство добра и зла почти угасло, возможно, оно еще достаточно живое, чтобы осознавать: когда они заигрывают с обвиняемым в военных преступлениях, разжигании войны и геноциде, то фактически одобряют его массовые убийства украинцев", - делает вывод эксперт.

Он предполагает, что представители администрации США предпочитают, чтобы украинцы погибали "за тысячи километров от морального уюта Овального кабинета и оставались лишь частью утренней статистики":

"Лучше держаться как можно дальше и с безопасного расстояния скорбеть о смертях и разрушениях".

Подытоживая, Мотыль предположил, что вполне возможно, что вместо этого Трамп и Вэнс побывают в Москве.

"Не ждите их в Киеве в ближайшее время. Но вполне возможно - увидите их в Москве", - написал он.

Зеленский пригласил Трампа в Украину

Как сообщал ранее УНИАН, Зеленский призвал Трампа приехать в Украину перед началом воплощения его мирного плана, чтобы он мог "понять, что здесь происходит".

"Мы уважаем вашу позицию. Но, пожалуйста, прежде чем принимать какие-либо решения, строить планы переговоров, приезжайте и посмотрите на людей, мирных жителей, воинов, больницы, церкви, детей, которые были разрушены или погибли", - сказал он в приглашении, адресованном лидеру США.

Зеленский подчеркнул, что после визита в Украину Трампу придется осознать, кем является российский правитель Владимир Путин, с которым он хочет заключить сделку.

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