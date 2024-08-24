Венгрия в который обвинила Польшу в лицемерии.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто обвинил Польшу в лицемерии, утверждая, что она тайно ведет торговлю с Россией на миллиарды долларов. Заявление Сийярто на Tranzit Festival опубликовал представитель венгерского правительства Золтан Ковач.

Сийярто раскритиковал лицемерие некоторых стран, в частности Польши, за "тайное продолжение торговли с Россией и публичную критику других за то же самое". По его словам, объем торговли Польши с Россией в прошлом году составил шесть миллиардов евро, включая значительные закупки российских удобрений и продажи фармацевтических препаратов и косметики.

"Наши польские братья тихо делают то же самое, поэтому они не должны критиковать нас за то, что мы говорим об этом открыто и честно", — заявил Сийярто.

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Он также раскритиковал реакцию Европейского союза на взрыв трубопровода Nord Stream, назвав его актом "государственно-спонсируемого терроризма", если к этому действительно было причастно государство. Он подчеркнул, что любая реакция должна быть пропорциональна серьезности такого нападения.

Конфликт Венгрии и Польши

В ходе визита в Румынию премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Польша ведет "лицемерную политику", а также меняет баланс сил в Европе. "Они критикуют нас за отношения с Россией, в то время как сами ведут с ней бизнес через посредников. Я никогда не видел такого лицемерия со стороны государства", - цитирует его Europa Libera.

В свою очередь заместитель министра иностранных дел Польши Владислав Бартошевский заявил, что поолитика премьер-министра Венгрии Виктора Орбана является антиевропейской, антиукраинской и антипольской.

А министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что "эгоизм" премьера Венгрии в отношениях с партнерами по Европейскому Союзу оставил страну изолированной и ослабленной.

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