Пока враг медленно продвигается в Донецкой области и давит, хотя и несет большие потери.

Переговоры с Российской Федерацией могут завершиться в конце 2025 года. Такое мнение в эфире LIVE высказал военный ВСУ, политолог Кирилл Сазонов. По его словам, нынешние позиции на фронте не имеют отношения к тем, которые будут на тот момент.

"Сейчас стартовые позиции (на фронте - УНИАН) вообще не имеют никакого отношения к позициям, которые будут в конце переговоров. Я считаю, что это все же конец 2025 года", - сказал Сазонов.

По его словам, сейчас враг пока медленно продвигается в Донецкой области, давит, хотя и несет большие потери. Он добавил, что на переговорах РФ будет пытаться диктовать условия, если, даже не получит значительных территориальных побед, потребует оставите за собой оккупированные земли Украины. Следовательно, переговоры будут длительными.

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"Мы понимаем, что враг будет давить, будет нарушать все договоренности и что-то легко и быстро не будет. Понимаем, что сейчас, когда враг постепенно продвигается в Донецкой области, понемногу истощен с большими потерями, но понемногу продвигается, он будет на переговорах пытаться диктовать условия. Просто о том, чтобы мы отдали 4 области, например, потому что они в их конституции. Мы понимаем, что переговоры не будут быстрыми, что стороны не сядут сегодня за стол, а вечером не скажут нам "финиш", - подчеркнул военный.

Зато, по словам военного, ВСУ готовят контрудары, контрнаступления, перехватывают инициативу. И на переговоры будет влиять абсолютно все - ситуация с партнерами, международная политика в мире, боевые действия и тому подобное.

"Переговоры будут длиться долго, трудно и будет много большое влияние из-за нескольких факторов. Ситуация на фронте, ситуация в экономике. Поэтому мы воюем сдерживаем врага... Враг тоже бьет по нашим тылам энергетике, по нашим городам, чтобы нас деморализовать, но у него ничего не получается", - подчеркнул Сазонов.

У Трампа сделали заявление о завершении войны в Украине

Как писал УНИАН, государственный секретарь США Марко Рубио сказал, что позиция президента США Дональда Трампа заключается в том, что война в Украине должна завершиться - и завершиться переговорами. Но любые переговоры предполагают уступки от обеих сторон. Ни Украина, ни Россия по итогам войны не смогут достичь своих "максималистских целей".

Рубио отметил, что завершение войны, которую РФ ведет против Украины, потребует времени и подчеркнул, что как у президента Украины Владимира Зеленского, так и у российского правителя Владимира Путина есть свои внутренние интересы.

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