Глава ведомства Хегсет отправится в свою первую поездку по Европе в новом статусе.

На встрече в формате "Рамштайн" новый министр обороны США Пит Хегсет подтвердит намерение президента Дональда Трампа как можно быстрее закончить войну в Украине с помощью дипломатии.

В сообщении Пентагона говорится, что на "Рамштайн", который впервые состоится под председательством Великобритании, Хегсет подтвердит решимость Трампа в вопросе скорейшего "дипломатического прекращения войны в Украине". Он также подчеркнет необходимость усиления европейского лидерства в оказании помощи Украине в сфере безопасности.

Напомним, встреча в формате "Рамштайн" состоится 12 февраля в штаб-квартире НАТО в Бельгии.

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В Пентагоне добавили, что 10 февраля Гегсет начнет недельный визит в Европу, во время которого посетит Германию, Бельгию и Польшу.

Сначала глава Пентагона поедет в Германию, а оттуда отправится в Брюссель для участия в заседании министров обороны НАТО и контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн".

"На заседании на уровне министров НАТО он обсудит с членами и партнерами НАТО необходимость увеличения оборонных расходов, усиления европейского лидерства и расширения мощностей оборонной базы по обе стороны Атлантики", - сообщили в Пентагоне.

Заседание Рамштайн

После прихода к власти в США Дональда Трампа лидерство в вопросе помощи Украине постепенно берет на себя Европа. Так, 6 февраля Великобритания официально объявила, что проведет 26-е заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины. "Министр обороны Джон Гили собирает Контактную группу по вопросам обороны Украины в штаб-квартире НАТО в Брюсселе 12 февраля", - говорилось в сообщении Объединенной делегации Великобритании при НАТО в сети X.

Предыдущее заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины ("Рамштайн-25") состоялось 9 января на одноименной авиабазе в Германии. Оно стало последним под председательством на тот момент министра обороны США Ллойда Остина.

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