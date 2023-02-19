Пелоси подчеркивает, что уровень поддержки Украины среди американцев до сих пор высока.

Большинство американцев понимает, что украинцы борются за свободу и готовы их в этом поддерживать, цитирует "Голос Америки" выступление экс-спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси на Мюнхенской конференции.

"Возможно, есть те, кто говорит - не хочу тратить деньги или то, или другое, но преимущественно американский народ принял украинцев в свои дома. Они за победу", - сказала Пелоси.

По ее мнению, если в прессе сообщают, что есть некоторое послабление, то оно не влияет на общие настроения: "Пресса задает всевозможные вопросы. Зачем ты это спрашиваешь? Мы просто победим, детка. Мы просто выдержим, пока не победим. Это о демократии, свободе, свободе. Для украинского народа, но и для мира".

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Поддержка США Украины - что известно об общественных настроениях

Согласно опросу Associated Press и Центра исследования общественного мнения NORC 15 февраля, 48% американцев заявили о поддержке Украины оружием, 22% выступили против, еще 22% не смогли определиться.

Однако опрос социологической компании Gallop указывает, что поддержка Украины среди американцев осталась на уровне 65%, 31% граждан США за территориальные уступки Украиной России.

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