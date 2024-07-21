В современной истории еще не было случаев, когда бы такого перемирия кто-либо придерживался.

Папа Римский Франциск призвал воюющие страны заключить перемирие на время Олимпиады в Париже. С такой речью он выступил во время молитвы "Ангел Господень" на площади Святого Петра в Ватикане, пишет Vatican News.

"Согласно древней традиции, пусть Олимпийские игры будут возможностью установить перемирие в войнах, демонстрируя искреннюю волю к миру", - сказал Франциск.

Папа подчеркнул, что спорт также имеет "большую социальную силу, способную мирно объединить людей разных культур".

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"Я надеюсь, что это событие может стать признаком инклюзивного мира, который мы хотим построить, и что спортсмены с их спортивным свидетельством могут быть посланцами мира и ценными моделями для молодежи", - добавил Франциск.

Папа также попросил верующих молиться за мир, напомнив о конфликтах, которые продолжаются в мире.

"Не забывайте измученную Украину, Палестину, Израиль, Мьянму и многие другие страны, которые воюют. Не забывайте, война - это поражение", - подытожил он.

Олимпийское перемирие

Как писал УНИАН, 26 июля в Париже стартуют 33-е Олимпийские игры, в которых примут участие 205 делегаций спортсменов.

Традиция Олимпийского перемирия была основана в Древней Греции, где города-государства постоянно воевали друг с другом. Чтобы спортсмены могли безопасно добраться до места проведения олимпийских соревнований, и возникла идея временного перемирия на время игр.

После восстановления Олимпийских игр в наше время традиция олимпийского перемирия никогда не соблюдалась. Было множество примеров, когда страны, ведущие войну, посылали своих спортсменов на соревнования. Например, в 2008 году Россия начала полномасштабное вторжение в Грузию в первый день летней Олимпиады в Пекине.

При этом трижды в современной истории олимпийские игры отменяли из-за войны - в 1916-м из-за Первой мировой и в 1940 и 1944-м из-за Второй мировой войны.

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