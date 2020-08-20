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Полиция РФ требует досмотреть вещи и багаж Навального

13:36, 20 августа 2020
Мир
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Навального подключили к аппарату ИВЛ / фото REUTERS

Об этом в Twitter сообщила пресс-секретарь российского оппозиционера Кира Ярмыш.

"Полиция требует досмотреть личные вещи Навального, включая его багаж", - написала Ярмыш.

Пользователи соцсети уверены, что правоохранители могут что-нибудь подкинуть в багаж Навального.

"Сейчас его виноватым сделают", "Подкинут что-нибудь ему", "Попытка списать на передоз. Умно", "Лишь бы не подкинули что-нибудь в вещи!", - пишут комментаторы.

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Автор: Екатерина Лиманская

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