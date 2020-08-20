Полиция РФ требует досмотреть вещи и багаж Навального
13:36, 20 августа 2020Мир
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Навального госпитализировали, он в коме в тяжелом состоянии.
Навального подключили к аппарату ИВЛ / фото REUTERS
Российская полиция хочет досмотреть личные вещи Алексея Навального, а также его багаж.
Об этом в Twitter сообщила пресс-секретарь российского оппозиционера Кира Ярмыш.
"Полиция требует досмотреть личные вещи Навального, включая его багаж", - написала Ярмыш.
Пользователи соцсети уверены, что правоохранители могут что-нибудь подкинуть в багаж Навального.
"Сейчас его виноватым сделают", "Подкинут что-нибудь ему", "Попытка списать на передоз. Умно", "Лишь бы не подкинули что-нибудь в вещи!", - пишут комментаторы.
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Отравление Навального: что известно
- Навальному стало плохо в самолете, на котором тот летел в Томск. Из-за чего воздушное судно экстренно посадили в аэропорту Омска.
- В штабе Навального предполагают, что Алексея отравили чем-то, подмешанным в чай.
- В СМИ сообщают, что Навального могли отравить оксибутиратом натрия, который вызывает галлюцинации, беспокойство, спутанное сознание и патологическое мышление.
- Навальный после отравления находится в коме в тяжелом состоянии. Его подключили к аппарату ИВЛ.
- Правоохранительные органы РФ пока не рассматривают версию намеренного отравления Навального.
- По данным СМИ, Навальный мог собирать материал для расследования о депутатах из партии Путина.
- Российские СМИ сообщают, что в крови Навального обнаружили алкоголь. У оппозиционера опровергли эту информацию: "Это неправда. Он не пил вчера и не принимал никаких таблеток сегодня" - сообщила пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш.
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