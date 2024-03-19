Киричевский уверен, что после "Рамштайна" будут заложены на самом деле мощные решения по нашей поддержке.

Военный эксперт Иван Киричевский прокомментировал то, что Польша с Германией заявляют о создании бронетанковой коалиции для Украины.

Он отметил, что после "Рамштайна" нам обещают много артиллерийских снарядов.

"Германия уже где-то нашла снаряды 122-мм калибра к гаубице Д-30 и САУ "Гвоздика". И это хорошо, что Германия находит не только натовские снаряды, но и советские. Финляндия нам пообещала передать определенное количество десантных катеров. Неожиданные союзники готовы в нас инвестировать, например Бельгия, которая дает нам 300 бронемашин. Есть проблема в том, что "Рамштайн" до сих пор держался на том, что США были основными провайдерами, но в такой ситуации подкладывают свинью", - заявил Киричевский в эфире телеканала "Эспрессо".

Видео дня

Он уверен, что после "Рамштайн" будут заложены на самом деле мощные решения по нашей поддержке.

"То есть самая главная интрига - это не "Рамштайн", а то, что Польша с Германией заявляют о бронетанковой коалиции для Украины, о которой объявят 26 марта. То есть самое интересное на самом деле нас ждет через неделю", - добавил аналитик.

Заседание "Рамштайн" 19 марта - детали

Польша и Германия планируют сообщить о создании "коалиции бронетанкового потенциала", благодаря которой Украина будет обеспечена современными боевыми танками. Также к такому проекту готовы присоединиться Великобритания, Швеция и Италия. Об этом заявили министры обороны Польши и Германии Владислав Косиняк-Камыш и Борис Писториус.

Вас также могут заинтересовать новости: