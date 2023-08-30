Вопрос массового призыва граждан РФ активизировался ближе к осени. Предыдущая волна отправки "мобиков" на фронт закончилась. Есть потери, есть отсутствие успехов в наступательных действиях. И пока что российская пропаганда создает для населения "образ успеха" в виде "удержания территорий". Но мобилизация уже идет. На данном этапе, с целью восполнения потерь и в формате, "незаметном" для жителей РФ в ее границах (1991 года).

Для понимания сути стоит обратиться к истории 2022 года. Когда Кремль дал добро на быстрое разворачивание индустрии ЧВК. Тогда, до осени, армия РФ продержалась благодаря отрядам БАРС, наемникам (в частных компаниях) из депрессивных регионов и, с июля месяца, заключенным. В результате Кремль относительно спокойно прошел ежегодную электоральную кампанию, и мобилизация была объявлена в октябре.

Какая ситуация в 2023 году? Логика действий Москвы идентична. Только поле для мобилизации несколько шире. Не исключая категории, уже использованные годом ранее.

Видео дня

Зеки - это возобновляемый ресурс

Я еще несколько месяцев назад оппонировал ряду "оптимистичных" украинских спикеров и журналистов, говоривших, что, дескать, "зеки закончились". Нет! Это возобновляемый ресурс. Поэтому дам краткое резюме по скрытой мобилизации:

1. В РФ изменилось законодательство, и теперь есть легальная возможность призывать и приглашать на контракт заключенных. Более того, в 2023 году нормы были дополнены возможностью "освобождения от ответственности" лиц, в отношении которых ведется расследование. Для понимания - это подозреваемые и обвиняемые, чья вина еще не доказана судом. Но они могут подписать контракт и преследование прекращается. Более того, в июле появилась информация о том, что адвокаты активно предлагают такой вариант. Через уголовное преследование в РФ ежегодно проходит около 600 тысяч человек. При надобности, можно "увеличить" число с прицелом на такой специфический рекрутинг. Итого, вместе с заключенными, Кремль может рассчитывать не менее чем на 100-120 тысяч на протяжении года.

2. Законодательно было разрешено привлекать на контракт иностранных граждан. В первую очередь, речь идет о мигрантах из стран Центральной Азии. И такие уже попадали даже в плен. Это около 20 тысяч в год с возможностью кратного увеличения числа призванных в будущем.

3. Самое неприятное для нас - граждане Украины, которые находились на территории РФ, а также мобилизация на захваченных украинских территориях. Такая мобилизация, повторю, "незаметна" для жителей России. Но она болезненна для нас - на линию фронта против защитников Украины выставляют граждан нашей страны. Речь может идти о десятках тысяч.

4. Естественно, остатки "армейских корпусов" так называемых ДНР и ЛНР. Тут у РФ в принципе не было никаких ограничений и раньше. Вопрос лишь в том, что мобилизационный ресурс данной территории ограничен.

5. Продолжение практики найма на контракт жителей депрессивных регионов России.

Таким образом, суммарно, Россия может ежемесячно отправлять на фронт для восполнения потерь от 30 до 40 тысяч человек. Достаточно, чтобы "дотянуть до осени", но недостаточно для более амбициозных планов.

А амбиции у России еще есть. Кремль пытается шантажировать мир затяжной войной. И тут нужна "история успеха", как мотиватор для собственного населения и аргумент в пользу заморозки для западных партнеров Украины. В конце 2022 года, если помните, была российская идея опрокинуть Силы обороны Украины на бахмутском направлении и развивать наступление в сторону Славянска и Краматорска. Соледар и Бахмут русские взяли. А дальше сил не хватило. Да и образ "победы" оказался смазанным, поскольку все лавры присвоил Пригожин.

Путину нужна новая активизация и новая "победа"

Путину нужна новая активизация и новая "победа". Особенно перед выборами. То есть, Россия будет пытаться наступать. С оговоркой - не создавая завышенных надежд у населения. Пропаганда будет говорить об "активной обороне", не озвучивая амбициозных целей. А любой, даже тактический успех будет превозноситься, как проявление управленческого гения царя.

Но до осенних выборов проводить мобилизацию рискованно. Рискованно и перед президентскими. Выборы Путина назначены на 17 марта 2024 года. Для того, чтобы население "забыло" шок от мобилизации, такое мероприятие должно завершиться не позднее середины декабря. Вот и выходим на возможные даты новой мобилизации в России - с октября по ноябрь. Далее месяц подготовки "на скорую руку" и попытка активизации на фронте зимой 2024-го.

Планы Кремля на активную кампанию, естественно, могут измениться. Причина - результаты действий ВСУ. Но, независимо от планов и желания "масштабной победы", призывать новых солдат Кремлю придется.

Игар Тышкевич, политический аналитик Украинского института будущего