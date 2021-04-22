Организатора ню-съемки в Дубае выпустили из тюрьмы

В российском генконсульстве в ОАЭ уточнили, что обвинения с подозреваемого в организации фотосессии сняты, его депортируют на родину.

Основателя международной компании Involta Алексея Концова, которого заподозрили в организации ню-съемки моделей в Дубае, отпустили из тюрьмы ОАЭ. Как сообщает Life, Концов вечером 22 апреля прибудет в аэропорт Домодедово. В российском генконсульстве в ОАЭ уточнили, что обвинения с подозреваемого в организации фотосессии сняты, его депортируют на родину. Читайте такжеСкандальная фотосессия в Дубае: СМИ рассказали, чем занимались украинки в ОАЭ Скандал с обнаженными моделями на балконе небоскреба в Дубае 3 апреля в социальных сетях появились видео и фотографии, как на балконе в Дубае позировали обнаженные девушки. За это они были арестованы.

Сообщалось, что фотосессия была организована в рамках рекламной кампании. Задержанным грозила уплата около тысячи фунтов штрафа и до 6 месяцев заключения.

По информации СМИ, задержанные девушки - из России, Беларуси и Украины.

МИД Украины сообщал, что в Дубае задержали 12 украинок за нарушение норм общественной морали.

13 апреля задержанные украинки вернулись на родину.

В тюрьме Дубая остается украинец Виталий Гречин. Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram Автор: Денис Прядко

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