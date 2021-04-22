Алексей Концов, которого заподозрили в организации "голой" съемки / фото involta
Основателя международной компании Involta Алексея Концова, которого заподозрили в организации ню-съемки моделей в Дубае, отпустили из тюрьмы ОАЭ.
Как сообщает Life, Концов вечером 22 апреля прибудет в аэропорт Домодедово.
В российском генконсульстве в ОАЭ уточнили, что обвинения с подозреваемого в организации фотосессии сняты, его депортируют на родину.
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Скандал с обнаженными моделями на балконе небоскреба в Дубае
- 3 апреля в социальных сетях появились видео и фотографии, как на балконе в Дубае позировали обнаженные девушки. За это они были арестованы.
- Сообщалось, что фотосессия была организована в рамках рекламной кампании. Задержанным грозила уплата около тысячи фунтов штрафа и до 6 месяцев заключения.
- По информации СМИ, задержанные девушки - из России, Беларуси и Украины.
- МИД Украины сообщал, что в Дубае задержали 12 украинок за нарушение норм общественной морали.
- 13 апреля задержанные украинки вернулись на родину.
- В тюрьме Дубая остается украинец Виталий Гречин.
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