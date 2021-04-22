Алексей Концов, которого заподозрили в организации "голой" съемки / фото involta

Основателя международной компании Involta Алексея Концова, которого заподозрили в организации ню-съемки моделей в Дубае, отпустили из тюрьмы ОАЭ.

Как сообщает Life, Концов вечером 22 апреля прибудет в аэропорт Домодедово.

В российском генконсульстве в ОАЭ уточнили, что обвинения с подозреваемого в организации фотосессии сняты, его депортируют на родину.

Читайте такжеСкандальная фотосессия в Дубае: СМИ рассказали, чем занимались украинки в ОАЭ

Скандал с обнаженными моделями на балконе небоскреба в Дубае

  • 3 апреля в социальных сетях появились видео и фотографии, как на балконе в Дубае позировали обнаженные девушки. За это они были арестованы.
  • Сообщалось, что фотосессия была организована в рамках рекламной кампании. Задержанным грозила уплата около тысячи фунтов штрафа и до 6 месяцев заключения. 
  • По информации СМИ, задержанные девушки - из России, Беларуси и Украины.
  • МИД Украины сообщал, что в Дубае задержали 12 украинок за нарушение норм общественной морали.
  • 13 апреля задержанные украинки вернулись на родину.
  • В тюрьме Дубая остается украинец Виталий Гречин.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Денис Прядко