Среди пострадавших 15 человек эвакуированы в больницы в критическом состоянии.

Число пострадавших в результате обрушения трибуны в синагоге в израильском городе Гиват-Зеэв возросло до 219.

Читайте такжеВ Израиле обрушилась трибуна в синагоге: десятки пострадавших (фото, видео)Как сообщает The Jerusalem Post, 15 человек эвакуированы в больницы в критическом состоянии. Остальные получили легкие травмы или госпитализированы в состоянии средней тяжести.

Ранее стало известно о двух погибших и 160 пострадавших в результате обрушения в синагоге.

Изначально сообщалось об одном погибшем и около 60 пострадавших в результате инцидента, передает РБК-Украина.

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Автор: Ирина Погорелая