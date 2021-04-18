Понтифик отметил, что с тревожностью следит за происходящим.

Папа Римский Франциск в своей новой проповеди снова выразил обеспокоенность в связи с напряженностью на Донбассе.

Читайте такжеПапа Римский в своем Пасхальном обращении упомянул о войне на востоке УкраиныОб этом он заявил во время воскресной проповеди на площади Святого Петра в воскресенье, 18 апреля, передает Vatican News.

Понтифик отметил, что с тревогой следит за событиями, которые разворачиваются на Донбассе, где «в течение последних месяцев увеличилось количество нарушений режима прекращения огня»

Он призвал приложить усилия, чтобы способствовать миру.

«С тревогой слежу за событиями в отдельных районах на востоке Украины, с беспокойством слежу за наращиванием военной активности. Пожалуйста, настойчиво прошу снизить напряженность и, наоборот, сделать все возможное для примирения и мира. Выражаю свою духовную близость народу. Помолимся вместе», - сказал Франциск.

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Автор: Катерина Шварц