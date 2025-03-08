Американские чиновники заявили, что помощь наступательным операциям Украины сократилась, но оборонительная помощь продолжается.

США по-прежнему делятся с Украиной разведданными, которые могут помочь ВСУ защитить себя, но "сократили" обмен любыми разведданными, которые они могли бы использовать для ударов по российским оккупантам.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на американских военных чиновников. Они объяснили, что США не хотят, чтобы их считали активно помогающими Украине наносить удары по России, поэтому военная помощь была приостановлена.

Но США не собираются скрывать информацию, которая может помочь Украине защитить себя, заявили чиновники.

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Спутниковый интернет-сервис Илона Маска Starlink, основная спутниковая система, на которую украинцы полагаются для связи на поле боя, все еще активен, уточнили чиновники.

Издание указало, что президент США Дональд Трамп выразил разочарование Россией из-за того, что она продолжает бить по Украине, в то время как США работают над посредничеством в переговорах между странами, и пригрозил ввести новые санкции, если она не прекратит это.

Прекращение обмена разведданными

Администрация Трампа приказала частично прекратить обмен разведданными, которыми США делятся с Украиной, чтобы помочь стране бороться с РФ.

Советник по национальной безопасности Майк Уолц и директор ЦРУ Джон Рэтклифф указали, что пауза может быть недолгой, если Трамп будет удовлетворен тем, что Украина предпринимает шаги к переговорам о прекращении войны.

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