Панды приехали в США после нормализации отношений между странами, которой удалось достичь благодаря визиту президента Ричарда Никсона в Китай в 1972 году.

Китай забирает из США всех панд обратно из-за напряженных дипломатических отношений между двумя странами.

Например, Вашингтонский зоопарк уже устроил прощание со своими воспитанниками, которые отправятся на родину в декабре, передает Би-би-си. Дело в том, что у Китая монополия на панд и он не продает их, а отдает в аренду за отдельную плату. Китай пока не намерен продлевать договора аренды с американскими зоопарками. Эксперты уже назвали это "панда-дипломатией".

Издание напомнило, что панды приехали в США после нормализации отношений между странами, которой удалось достичь благодаря визиту президента Ричарда Никсона в Китай в 1972 году.

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"Тот факт, что все панды уедут в Китай до конца следующего года, имеет определенное значение", - сказала профессор калифорнийского Saint Mary’s College Елена Сонгстер.

Отношения Китая и США

Отношения этих двух стран уже некоторое время являются весьма прохладными. И это несмотря на то, что недавно госсекретарь Энтони Блинкен посетил Поднебесную.

Летом разведка США заявила о том, что китайская помощь России играет все более значимую роль в войне. Китайцы уже помогают агрессору запчастями к истребителям.

А 20 сентября стало известно, что Китай активно готовится к войне с США, о чем свидетельствуют данные американской разведки.

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