Лидер одной из немецких партий утверждал, что в войне Украины с РФ "победят США".

Члены Бундестага - лидер фракции "Свободных демократов" Кристиан Дюрр и глава партии "Альтернатива для Германии" (правопопулистская) Тино Хрупалла во время телеэфира "погрызлись" из-за войны в Украине.

Политики провели дебаты в эфире канала ARD и очень сильно спорили насчет полномасштабной войны РФ против украинского государства, сообщает Bild. Хрупалла утверждал, что в конце войны проигрывают и Украина, и РФ, а "победят только США". Политик также жаловался, что из-за войны немецкая сторона больше не может выгодно покупать газ у России и платит за "грязный сланцевый газ из Америки".

Дюрр был возмущен такими заявлениями и обвинил оппонента в том, что его не волнуют смерти граждан Украины. Лидер правопопулистской партии утверждал, что люди также погибали и в Афганистане, и в Ираке, поэтому энергоресурсы нельзя покупать и у Штатов.

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Кроме того, Хрупалла говорил, что "любой день, когда война закончится быстрее, даже с потерей территорий, будет хорошим днем". Его оппонент назвал такое утверждение абсурдным. Кроме того, Дюрр спросил политика, предложил бы он то же самое, если бы речь шла о Германии.

После этого Хрупалла сказал, что немецкие власти фактически сделали это в 1945 году. В разговор вклинилась модератор и переспросила, действительно ли он заявил, что "гитлеровскую Германию, вермахт (вооруженные силы нацистской Германии, существовали с 1935 до 1945 года - Ред.), которому пришлось капитулировать, можно сравнить с ситуацией Украины?".

Потом глава партии "Альтернатива для Германии" пытался "повесить" предложение о капитуляции Украины на модератора.

Интересные новости Германии, если касаются Украины - что стоит знать

11 мая СМИ сообщили, что бывший канцлер Германии Герхард Шредер, его жена Соен Шредер-Ким и ряд других немецких политиков в Берлине были на приеме в российском посольстве, организованном 9 мая по случаю Дня победы. В частности, на мероприятии был Тино Хрупалла.

Журналисты отметили, что гости "без стеснения показали, на какой стороне войны в Украине они стоят: на стороне кремлевского диктатора и военного тирана Владимира Путин".

Позже стало известно, что после приема в посольстве РФ жену Шредера уволили с должности торгового представителя немецкого государственного бизнес-агентства.

Справка УНИАН. 7 мая 1945 года представители верховного командования вермахта, верховного командования западных союзников и СССР подписали акт о капитуляции немецких вооруженных сил. Акт фактически означал выход Германии из Второй мировой войны. Документ, в частности, предусматривал то, что немецкие военные прекратят сопротивление.

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