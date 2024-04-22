Известная немецкая компания работала на российском рынке более 30 лет.

Немецкий производитель строительных материалов Knauf полностью сворачивает свою работу на российском рынке. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Производитель стройматериалов не назвал конкретных причин, указав лишь на то, что решение приняли на фоне "текущих событий". Заметим, что Knauf работала на российском рынке более 30 лет.

Весь бизнес, включая добычу сырья и производство и продажу, будет передан местному менеджменту. Это позволит сохранить рабочие места для более чем 4000 работников. Российские власти еще должны одобрить это решение.

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Knauf - справка

Knauf Gips KG является инновационно-производственной компанией, штаб-квартира которой находится в городе Ипхофен (Северная Бавария). Ее основали братья Альфонс и Карл Кнауф в 1932 году.

По состоянию на 2022 год оборот компании составлял 15,4 млрд евро. На ее предприятиях на тот момент работало около 41 тыс сотрудников.

Мариупольский скандал

В апреле стало известно, что некоторые из немецких фирм помогают России восстанавливать Мариуполь. Сообщалось, что к процессу привлекли дочернюю компанию Knauf.

Расследование показало, что немцы поставляли строительные материалы по заказу Минобороны РФ. Также в сотрудничестве с россиянами обвинили WKB Systems.

Отметим, что Knauf попала в список спонсоров войны еще в прошлом году: как оказалось, в 2022-м она уплатила в бюджет страны-агрессора около 117 млн долл.

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