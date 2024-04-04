В расследовании немецких журналистов попали две крупные компании, одна из которых связана с российским олигархом, но избежала санкций.

Немецкие компании косвенно помогают России восстанавливать уничтоженный до основания Мариуполь Донецкой области.

Как говорится в расследовании Tagesschau, к процессу реконструкции многострадального города привлекли дочернюю компанию Knauf, специализирующуюся на производстве строительных материалов. Эта компания участвует в поставке строительных материалов по заказу минобороны России для проекта в Мариуполе.

Кроме того, в восстановлении города участвует фирма WKB Systems из Мюнстерланда, Северный Рейн-Вестфалия. Она вовлечена в производстве оборудования для строительства ячеистого бетона, который используется в процессе восстановления Мариуполя.

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WKB Systems имеет бизнес-связи с российским бизнесменом Виктором Будариным, однако ни одна из этих компаний не находится под санкциями. Российская пропаганда активно освещает процесс восстановления и строительства в Мариуполе после массированных бомбардировок оккупантами.

Ситуация в Мариуполе - последние новости

25 февраля советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко рассказал о "неприятности" для войск РФ в Мариуполе. По его словам, во временно оккупированном российскими захватчиками городе сработала противовоздушная оборона.

"Результат налицо. Неприятный для оккупантов. Более того, по городу пошли сплетни о "прилете в районе Мега" - это недалеко от ЗАГСа Кальмиусского района. Однако, там прилета не было. Было не там. Хорошо", - отметил Андрющенко.

Ранее УНИАН сообщал, что мариупольский драмтеатр сняли на видео. Оккупанты продолжают возводить первый этаж здания, хотят таким образом скрыть свои преступления.

Однако мариупольцы помнят, как 16 марта 2022 года россияне сбросили две авиабомбы на драмтеатр, в котором прятались сотни семей с детьми. Многие из них не смогли спастись.

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