"Его надо спасать": лечащий врач Навального вылетела в Омск
Лечащий врач российского оппозиционера Алексея Навального Анастасия Васильева заявила, что вылетела в Омск, чтобы осмотреть его и только после этого принять решение о переводе в другую больницу.
Читайте такжеНавальный мог собирать материал для расследования о депутатах из партии Путина - СМИЗаявление врача цитирует издание DW.
По ее словам, врачи больницы в Омске, куда поместили Навального, отказались с ней разговаривать.
«Я знаю лишь, что есть зрачковая реакция. Я приеду и буду настаивать на том, чтобы мне дали его осмотреть», - сказала она.
При этом Васильева добавила, что сейчас соратники Навального выбирают больницу, в которую его перевезут. Также она заявила, что вариант перевозки Навального в клинику за границу не рассматривается, так как он находится в коме и подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.
«Его надо спасать», - сказала медик.
Отравление Навального: что известно
- Утром 20 августа российского оппозиционера Алексея Навального госпитализировали с признаками отравления. Ему стало плохо в самолете, на котором он летел в Томск.
- На данный момент медики пока не поставили диагноз Навальному.
- Есть информация, что оппозиционер Алексей Навальный находится в коме.
- Другой врач Навального Ярослав Ашихмин заявил, что Навального хотят эвакуировать в одну из клиник Европы.
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