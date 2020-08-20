"Его надо спасать": лечащий врач Навального вылетела в Омск

Соратники оппозиционера выбирают больницу, в которую его перевезут.

Лечащий врач российского оппозиционера Алексея Навального Анастасия Васильева заявила, что вылетела в Омск, чтобы осмотреть его и только после этого принять решение о переводе в другую больницу.

Читайте такжеНавальный мог собирать материал для расследования о депутатах из партии Путина - СМИЗаявление врача цитирует издание DW.

По ее словам, врачи больницы в Омске, куда поместили Навального, отказались с ней разговаривать.

«Я знаю лишь, что есть зрачковая реакция. Я приеду и буду настаивать на том, чтобы мне дали его осмотреть», - сказала она.

При этом Васильева добавила, что сейчас соратники Навального выбирают больницу, в которую его перевезут. Также она заявила, что вариант перевозки Навального в клинику за границу не рассматривается, так как он находится в коме и подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

«Его надо спасать», - сказала медик.

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Автор: Катерина Шварц