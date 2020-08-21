"Ночь прошла хорошо": главврач омской больницы рассказал о состоянии Навального

На сегодняшнее утро состояние российского оппозиционного политика Алексея Навального за ночь несколько улучшилось.

По состоянию на сегодняшнее утро у врачей омской больницы, куда госпитализировали российского политика Алексея Навального, есть пять рабочих диагнозов.

Читайте также"Мы следим за этим": Трамп отреагировал на отравление НавальногоОб этом рассказал главный врач омской больницы Александр Мураков, передает Life Shot.

"Ночь прошла хорошо, состояние его несколько улучшилось, но четкой стабильности пока нет", - отметил он.

На консилиуме с московскими специалистами из Бурденко и НМХЦ им. Пирогова решили, что говорить о транспортировке пока рано, потому что состояние Навального нестабильное. Мураков уточнил, что транспортировать Навального будет возможно только после стабилизации его состояния. По его словам, тогда политика могут отправить на лечение туда, куда захотят его родственники.

Врач уточнил, что биологические материалы были отправлены на исследование, и на те вещества, по которым были проведены анализы - все отрицательные.

Навального отравили: что известно на данный момент

Навальному стало плохо в самолете, на котором тот летел в Томск. Из-за чего воздушное судно экстренно посадили в аэропорту Омска.

В штабе Навального предполагают, что Алексея отравили чем-то, подмешанным в чай.

В СМИ сообщают, что Навального могли отравить оксибутиратом натрия, который вызывает галлюцинации, беспокойство, спутанное сознание и патологическое мышление.

Навальный после отравления находится в коме в тяжелом состоянии. Его подключили к аппарату ИВЛ.

Правоохранительные органы РФ пока не рассматривают версию намеренного отравления Навального.

По данным СМИ, Навальный мог собирать материал для расследования о депутатах из партии Путина.

Российские СМИ сообщают, что в крови Навального обнаружили алкоголь. У оппозиционера опровергли эту информацию: "Это неправда. Он не пил вчера и не принимал никаких таблеток сегодня" - сообщила пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: УНИАН