Отравление Навального: в Германии изучают состояние здоровья российского оппозиционера

Немецкие медики начали широкое исследование состояния здоровья Алексея Навального.

В берлинской клинике "Шарите" подтвердили, что приняли на лечение российского оппозиционера Алексея Навального.

Об этом на своей странице в Twitter сообщила Университетская клиника "Шарите".

Отмечается, что медики лечебного учреждения начали широкое исследование состояния его здоровья.

"Сейчас идет широкая медицинская диагностика. После завершения исследований и консультации с семьей врачи, которые ведут лечение, сообщат о заболевании и о дальнейших шагах в его лечении", - заявили в клинике.

Навального отравили: что пока известно

Навальному стало плохо в самолете, на котором тот летел в Томск. Из-за чего воздушное судно экстренно посадили в аэропорту Омска. В штабе Навального предполагают, что Алексея отравили чем-то, подмешанным в чай.

В СМИ сообщают, что Навального могли отравить оксибутиратом натрия, который вызывает галлюцинации, беспокойство, спутанность сознания и патологическое мышление. Навальный после отравления находится в коме в тяжелом состоянии. Его подсоединили к аппарату ИВЛ.

Правоохранительные органы РФ пока не рассматривают версию преднамеренного отравления Навального. По данным СМИ, Навальный мог собирать материал для расследования о депутатах из партии Путина.

21 августа в штабе Навального со ссылкой на полицию заявили об обнаружении в организме политика опасного вещества. Однако в больнице Омска эту информацию сразу же опровергли.

По словам российских медиков, основной рабочий диагноз Навального - нарушение обмена веществ, которое спровоцировало резкое снижение уровня сахара в крови.

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Автор: Олег Давыгора