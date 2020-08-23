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Отравление Навального: в Германии изучают состояние здоровья российского оппозиционера

06:06, 23 августа 2020
Мир
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Навального перевезли в клинику в Германии / фото REUTERS

Об этом на своей странице в Twitter сообщила Университетская клиника "Шарите".

Отмечается, что медики лечебного учреждения начали широкое исследование состояния его здоровья.

"Сейчас идет широкая медицинская диагностика. После завершения исследований и консультации с семьей врачи, которые ведут лечение, сообщат о заболевании и о дальнейших шагах в его лечении", - заявили в клинике. 

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Навального отравили: что пока известно

  • Навальному стало плохо в самолете, на котором тот летел в Томск. Из-за чего воздушное судно экстренно посадили в аэропорту Омска. В штабе Навального предполагают, что Алексея отравили чем-то, подмешанным в чай.
  • В СМИ сообщают, что Навального могли отравить оксибутиратом натрия, который вызывает галлюцинации, беспокойство, спутанность сознания и патологическое мышление. Навальный после отравления находится в коме в тяжелом состоянии. Его подсоединили к аппарату ИВЛ.
  • Правоохранительные органы РФ пока не рассматривают версию преднамеренного отравления Навального. По данным СМИ, Навальный мог собирать материал для расследования о депутатах из партии Путина.
  • 21 августа в штабе Навального со ссылкой на полицию заявили об обнаружении в организме политика опасного вещества. Однако в больнице Омска эту информацию сразу же опровергли. 
  • По словам российских медиков, основной рабочий диагноз Навального - нарушение обмена веществ, которое спровоцировало резкое снижение уровня сахара в крови.

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Автор: Олег Давыгора

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