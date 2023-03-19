Цель такого шага - остановить Россию от расширения войны за пределы Украины.

В ближайшие несколько месяцев НАТО планирует ускорить усилия по накоплению оборудования вдоль восточной окраины альянса и планирует разместить там десятки тысяч военных. Они смогут прийти на помощь союзникам в кратчайшие сроки.

Как пишет Politico, цель такого шага – остановить Россию от расширения войны за пределы Украины. Однако, чтобы его реализовать, НАТО должно убедить отдельные страны предоставить различные элементы: солдат, обучение, лучшую инфраструктуру, а также большое количество дорогостоящего оружия, оборудования и боеприпасов.

Отмечается, что на фоне обеспокоенности объемами собственных запасов оружия, возникшего в некоторых странах, а также острой потребностью Украины в большом количестве снарядов, есть риск, что не все союзники по НАТО внесут вклад в новые планы альянса усилить восточный край.

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"Если нет кого-то, кто готовит еду и говорит всем, что принести, тогда все принесут картофельные чипсы, потому что картофельные чипсы дешевые, их легко купить. Нации скорее принесут картофельные чипсы", – привел пример бывший заместитель помощника министра обороны США по вопросам европейской политики и политики НАТО Джеймс Дж. Таунсенд младший.

Издание подчеркивает, что это вызов, с которым НАТО сталкивалось в прошлом. Эксперты опасаются, что это может стать постоянной проблемой для альянса, поскольку война России против Украины затягивается на второй год. В то время, пока США и ЕС строят планы по приобретению большего количества оружия, процесс пополнения запасов неизбежно займет время.

"Это может помешать стремлениям НАТО. Военные лидеры этой весной представят обновленные региональные планы обороны, которые должны помочь пересмотреть то, как альянс защищает 1 миллиард своих граждан. Цифры будут большими, и чиновники выдвигают идею о до 300 тысяч военных НАТО, необходимых для того, чтобы помочь заработать новой модели. Это означает много координации и уговоров", – говорится в материале.

Война в Украине: роль НАТО

28 февраля 2023 года генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что за время полномасштабной войны России против Украины альянс предоставил Украине помощи более чем на 100 млрд евро.

Уже в марте Столтенберг отметил, что страны НАТО продолжат оказывать поддержку Украине для победы в войне.

В то же время президент Украины Владимир Зеленский допускает, что РФ может вторгнуться в одну из стран-членов НАТО. По его словам, это связано с тем, что Путину надо показать "успехи" своему народу.

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