Мужчина выкрикивал угрожающие слова.

В городе Сена-Сен-Дени, недалеко от Парижа, полиция задержала мужчину с канцелярским ножом.

Об этом сообщил министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманин в Twitter.

Мужчину задержали возле местной школы, когда тот выкрикивал угрожающие слова.

"Я приветствую хладнокровие и оперативность правоохранительных органов, которые очень быстро вмешались, чтобы задержать опасного человека, вооруженного канцелярским ножом", — написал Дарманин.

Террор во Франции

16 октября во Франции 18-летний уроженец Москвы чеченского происхождения отрубил голову учителю Самюэлю Пати за то, что тот показывал в школе карикатуры Charlie Hebdo на пророка Мухаммеда в качестве примера свободы слова. После этого президент страны Эммануэль Макрон пообещал усилить борьбу с радикальными исламистами. Ряд исламских стран выразили свое недовольство риторикой Макрона.

29 октября произошло нападение на церковь во французской Ницце, которое президент Макрон назвал терактом. Там террорист отрезал голову женщине и тяжело ранил нескольких человек, двое из которых погибли.

После нападения в Ницце Макрон мобилизовал тысячи военных на охрану общественных объектов, в том числе церквей. Также во Франции объявлен максимальный уровень террористической угрозы.

Во французском городе Лион 31 октября мужчина устроил стрельбу возле греческой церкви. В результате ранение получил священник.

Также полицейские во французском Авиньоне застрелили мужчину, который пытался напасть на них с ножом. Кроме того, в саудовском городе Джедда террорист с ножом напал на охранника консульства Франции.

3 ноября во Франции полиция задержала мужчину, ходившего в центре Парижа с мачете.

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Автор: Людмила Жерновская