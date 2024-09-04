Большая часть российских сил сосредоточена на войне в Украине, говорится в статье.

Для Китая, возможно, никогда не будет лучшего времени для нападения на Российскую Федерацию. Сейчас российский Владивосток могут охранять разве что "двое мужчин и собака".

Такое мнение в статье для The Telegraph высказал журналист Джордж Эллисон. Он считает, что Китаю легче отхватить большую часть российских территорий, чем вторгнуться на Тайвань. Рассчитывать на мощный ответ Москвы трудно, поскольку большинство ее войск находятся в Украине.

Перед полномасштабной войной российская армия имела около 4780 артиллерийских установок, 2060 танков и 7080 БМП. В то же время на вооружении КНР имеется более 3000 самоходных и 900 буксируемых орудий, 4700 боевых и 1250 легких танков, 1200 штурмовых орудий, более 8000 боевых машин пехоты и 3600 бронетранспортеров.

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Кроме того, Сухопутные войска Народно-освободительной армии Китая насчитывают около 965 000 военнослужащих, а российские - примерно 550 000. Пекин собственными силами выпускает военные корабли со скоростью, которая должна обеспокоить весь мир. Символом технологического разрыва между Китаем и Россией Эллисон называет новый истребитель J-20.

"Китай, вероятно, еще не готов к сложному воздушно-морскому вторжению на Тайвань, имея за спиной мощные США. Но он не будет иметь никаких реальных трудностей в проведении сухопутного вторжения в Россию", - отмечает журналист.

Владивосток, где находится штаб-квартира Тихоокеанского флота РФ, давно является предметом споров между странами. Контроль над этим районом может укрепить позиции КНР в Тихом океане и улучшить доступ к судоходным путям.

Эллисон напомнил недавнее заявление Путина о том, что "маленькие члены" его семьи свободно говорят на китайском. По его мнению, эти слова не случайны, поскольку кремлевский правитель редко говорит о своей семье.

"Возможно, Путин начинает осознавать, в какую сторону дует ветер в этих отношениях? Это тонкий, но красноречивый показатель меняющегося ландшафта, где Россия, некогда глобальная сверхдержава, все чаще играет роль младшего партнера Китая. Возможно, "маленькие путинцы" просто адаптируются к новой реальности быстрее других", - добавил журналист.

Вторжение КНР в Россию

Напомним, недавно президент Тайваня Лай Чин То "предложил" Китаю вернуть себе земли, которые входят в состав Российской Федерации.

По его словам, Россия сейчас находится в своем самом слабом состоянии, однако Пекин не выражает желания забрать себе эти территории. Это свидетельствует о том, что вторжение на Тайвань не будет иметь целью восстановление территориальной целостности, добавил Чин То.

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