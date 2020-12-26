Ограничения будут действовать до конца января.

Власти Японии с понедельника, 28 декабря, вводят запрет на въезд из всех стран, чтобы предотвратить распространение нового штамма коронавируса.

Запрет будет действовать до конца января, сообщает портал NikkeiAsia.

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Японским гражданам и иностранцам, проживающим в Японии, будет разрешено вернуться в страну.

Ранее японский телеканал NHK сообщил, что у пяти человек, вернувшихся из Великобритании в Японию, был обнаружен новый штамм коронавируса. После этого Япония ввела запрет на въезд из Великобритании и ЮАР, где также был обнаружен новый штамм.

Новый штамм коронавируса: что известно

Как сообщал УНИАН, в декабре в Британии обнаружили новый штамм коронавируса и в связи с этим в Лондоне и на юго-востоке Англии ввели жесткие карантинные меры. Позже стало известно, что в Объединенном Королевстве обнаружен еще один новый вид коронавируса.

Из-за этого многие страны прекратили с Великобританией авиасообщение.

В Минздраве призвали украинцев воздержаться от поездок в Великобританию, Данию, Нидерланды и Австралию, где уже зафиксированы случаи циркуляции именно этого штамма коронавируса.

25 декабря глава Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге сообщил, что новый штамм коронавируса уже обнаружен в восьми странах Европы.

Ученые из Великобритании прогнозируют, что новый штамм коронавируса, названный VOC 202012/0, на 56% более заразен, чем известный ранее, что может вызвать увеличение смертности.

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Автор: Виктория Токарева