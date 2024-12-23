Обсуждение европейской миротворческой миссии можно начинать только после стабилизации фронта и восстановления украинских позиций.

Такое мнение в интервью Радио Свобода высказал посол Украины в Польше Василий Боднар. Он говорит, что пока не видит возможности реализовать такую инициативу, однако после укрепления позиции Киеву необходимо будет привлечь к ней как можно больше стран:

"Сейчас главное - укрепить оборону Украины, укрепить нас оружием, амуницией и соответствующими ресурсами для того, чтобы мы могли продолжать войну и ставить условия России, а не Россия нам".

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