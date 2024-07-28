Глава чешской разведки отметил, что Россия, Китай и Иран угрожают Европе.

Российская Федерация, Китай и Иран несут угрозу безопасности Европы. В чешской разведке считают, что мир балансирует на грани глобального конфликта.

Глава Службы безопасности и информации Чехии (BIS) Михал Куделка в интервью ČTK отметил, что среди текущих угроз для Европы - российский империализм, диверсии и разведывательные операции России, Китая и Ирана.

Кроме того, он напомнил об опасности, которую несут пропаганда, миграция, исламский терроризм, в том числе рост правого экстремизма, незаконная торговля оружием, кибератаки и использование искусственного интеллекта не по назначению.

Видео дня

"Мир кипит и опасно балансирует на грани глобального конфликта. В этой ситуации BIS будет продолжать делать все возможное, чтобы внести свой вклад в защиту Чешской Республики и ее граждан. Однако дело не только в силах безопасности, но и в том, чтобы каждый осознал, что мы в опасности в одной лодке, в одной стране", - подытожил Коуделка.

Мир на пороге Третьей мировой войны - последние новости

Джо Байден и Дональд Трамп обменялись серьезными обвинениями из-за угрозы Третьей мировой войны. По словам демократа, республиканец способен привести американцев к мировому противостоянию. Он заявил, что Третья мировая может начаться, если Трамп одержит победу на выборах.

В свою очередь Трамп заявил, что что на Ближнем Востоке разразится крупная война и, возможно, Третья мировая война, если он не победит на выборах.

Вас также могут заинтересовать новости: