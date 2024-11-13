Прокуратура потребовала, чтобы запрет занимать государственные должности вступил в силу немедленно, даже если адвокаты подадут апелляцию.

Прокуратура Парижа потребовала приговорить Марин Ле Пен, фактического лидера крайне правой партии "Национальное объединение", к лишению свободы на пять лет, а также запретить ей занимать государственные должности в течение того же срока. Об этом пишет DW.

Если суд согласится с обвинением, 56-летняя Ле Пен не сможет баллотироваться на выборах президента Франции в 2027 году. Обвинители также требуют оштрафовать партию на два миллиона евро.

Прокуратура потребовала, чтобы запрет занимать государственные должности вступил в силу немедленно, даже если адвокаты подадут апелляцию.

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Сама Ле Пен обвинила прокуроров в стремлении "лишить французов возможности голосовать за тех, за кого они хотят". Она заявила:

"У меня нет абсолютно никакого ощущения, что я совершила хоть малейшее нарушение или хоть малейшее противозаконное действие".

Марин Ле Пен - что о ней известно

Политик является лидером французкой ультраправой популистской политической партии "Национальное объединение", которая выступает против ЕС и сокращения количества новых иммигрантов.

Партия известна своей пророссийской позицией и критикует санкции, которые Запад вводит против РФ. В 2014 году Ле Пен предлагала федерализовать Украиную. Она назвала Россию великой нацией и добавила, что США ведут холодную войну против РФ.

Примечательно, что в 2022 году политик осудила полномасштабное вторжение РФ в Украину.

Дело против партии Ле Пен

Ле Пен и еще более 20 представителей "Национального объединения" обвиняют в нецелевом использовании средств ЕС. По версии обвинения, политик руководила незаконной "системой", в рамках которой люди, устроенные на должности помощников депутатов Европарламента и получавшие за это зарплату, в действительности работали либо на саму Ле Пен, либо на ее партию. Суммарный ущерб оценен почти в 7 млн евро.

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