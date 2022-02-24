Президент Франции заверил, что ответ на акт войны будет принят без слабости, с хладнокровием, решительностью и единством.

Президент Франции Эммануэль Макрон обещает наказать Россию такими санкциями, которые будут соизмеримы ее агрессии против Украины.

Об этом говорится в заявлении Макрона, обнародованном Посольством Франции в Украине.

"Вчера вечером Россия начала массированную военную атаку против Украины. Этот преднамеренный выбор, противоречащий всем обязательствам, взятым на себя российскими властями, является нарушением Устава ООН и основных принципов европейского и международного порядка. В этом испытании Франция поддерживает Украину. Я хотел бы отдать должное мужеству и решительности президента Украины, власти и народа. Его свобода - это наша свобода", - подчеркнул Макрон.

"Отказавшись от своего слова, отказавшись от дипломатического пути, избрав войну, президент Путин не только напал на Украину, он решил попирать суверенитет Украины. Он решил предпринять самую серьезную атаку на мир и стабильность в нашей Европе за последние десятилетия. Мы все предвидели этот кризис, ведя требовательный диалог. И вместе с нашими союзниками и европейскими партнерами мы сделали все возможное, чтобы ее избежать. Она здесь. И мы готовы", - заявил французский президент.

Он заверил, что ответ на этот акт войны будет принят без слабости, с хладнокровием, решительностью и единством.

"Мы примем решение на заседании G7 сегодня днем, на Европейском совете сегодня вечером в Брюсселе и на саммите НАТО, который состоится в ближайшие часы", - заявил Макрон.

"Мы привлечем Россию к ответственности в Совете Безопасности ООН и попробуем достичь единства. Санкции против России будут соизмеримы с ее агрессией. Мы будем непоколебимы в наших военных, экономических и энергетических усилиях. Мы будем поддерживать Украину без колебаний и возьмем на себя всю ответственность защитить суверенитет и безопасность наших европейских союзников", - подчеркнул Эммануэль Макрон.

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