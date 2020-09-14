Ранее Песков заявил, что после визита Лукашенко поглощения Беларуси со стороны России не произойдет.

В Сочи начались переговоры президентов РФ и Республики Беларусь Владимира Путина и Александра Лукашенко.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Переговоры начались", - сказал Песков.

По его словам, встреча проходит в сочинской резиденции российского президента. Участие СМИ в освещении этой встречи не предусмотрено.

Ранее сообщалось, что переговоры будут проходить в формате "тет-а-тет".

Переговоры Путина и Лукашенко: чего ожидать

9 сентября Песков заявил, что после визита Лукашенко поглощения Беларуси со стороны России не произойдет.

"Никаких слияний, поглощений и так далее быть не может как результат визита. Это абсолютная чушь", - сказал Песков, отвечая на вопрос УНИАН, что планируют обсуждать президенты и как в Кремле относятся к заявлению многих политических комментаторов, что может быть произойти слияние двух стран.

Сам Лукашенко заявлял, что намерен на встрече с Путиным расставить точки над "i" по чувствительным вопросам отношений двух стран.

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Ситуация в Беларуси: хроника

9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы. По официальным данным ЦИК, за действующего президента Александра Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за его главного оппонента Светлану Тихановскую - 10,1%.

Тысячи жителей Беларуси, не согласных с результатами выборов, вышли на акции протеста произошли столкновения с силовиками. В первые дни протестов были задержаны тысячи людей, позже многим из них назначили админаресты.

Протесты в Беларуси разгонялись максимально жестоко. Силовики жестоко применяли спецсредства, жестоко избивали протестующих при задержании и в изоляторах. По официальным данным МВД, в ходе уличных акций погибли три человека. Правозашитники говорят о пяти.

Акции против Лукашенко в Беларуси проходят почти каждый день. На масштабных маршах протеста 13 сентября в Минске были задержаны более 400 человек.

В Евросоюзе заявили о непризнании результатов выборов и достигли соглашения применить санкции против белорусских чиновников в ответ на фальсификацию результатов голосования и применение насилия против протестующих.

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Автор: Роман Цимбалюк